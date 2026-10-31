謝龍介再邀陳亭妃辯論：讓台南市民贏一次 喊藍白合有機會翻轉

台南市長候選人謝龍介今天為同黨與無黨籍市議員站台。強調藍白合作絕對有機會翻轉台南，也再邀民進黨對手陳亭妃公開辯論。

謝龍介陸續出席同黨議員候選人周奕齊、周宏昌及無黨籍議員候選人杜素吟競選總部成立大會，晚間將為國民黨山地原住民議員候選人辛晴晴站台，要凝聚翻轉台南的力量。

謝龍介在周宏昌競總與連勝文、黃健庭、顏耀星同台，強調藍白合作絕對有機會打破台南33年一黨執政。他指出，民進黨中央執政累計18年半、地方執政33年，至今仍喊「重北輕南」，應先檢討自己的執政責任。

有人質疑謝龍介不懂市政，他以戲曲比喻，「是生是旦，上台便知」，再次邀請對手公開辯論，讓市民檢驗誰真正瞭解台南、能解決問題。他重申只做一任四年，沒有連任包袱，當選必徹查官商勾結與光電弊案。

謝龍介表示，補助之外，更要創造安心生養的環境。他提出6至18歲每月加碼2500元，搭配「你生孩子，我供房子」婚育宅，減輕青年成家負擔；長輩福利包括65歲以上全面免健保費、重陽敬老金3000元、敬老卡每月1000元，並主張全民共享退稅2萬元。

謝龍介說，要把市府資源用在市民身上，讓台南過幸福的好日子，「這次不是謝龍介要贏，是台南市民要贏！」

謝龍介站台議員競總成立喊藍白合贏，再邀陳亭妃辯論：讓台南市民贏一次。圖／謝龍介競總提供