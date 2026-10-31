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細數滿滿政績 蔣萬安喊出「說到做到」堅持到底、始終如一

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市長候選人電視辯論會今天登場，力拚連任的市長蔣萬安發表政見。圖／取自YouTube「TVBS NEWS」
台北市長候選人電視辯論會今天登場，力拚連任的市長蔣萬安發表政見。圖／取自YouTube「TVBS NEWS」

台北市長候選人電視辯論會今天登場，力拚連任的市長蔣萬安發表政見，先點名民進黨對手沈伯洋「直球對決」，細數8個承諾他做到了，蔣萬安強調「有理想的政治人物，一定是要勇於面對自己的主張，堅持到底，始終如一，不要因為選舉而搖擺。」

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辯論會中午12時開始，第一階段政見申論。蔣萬安開頭就說，沈伯洋對市政提出很多批評，但是今天辯論會有兩個小時，等一下還有交互詰問，我們可以好好地來直球對決。

蔣萬安指出，沈伯洋也提出很多政見、講了很多政策，也說會一直提。但這段時間，很多市民朋友都跟自己有一樣的感覺，沈常常提的是「歸暝全頭路，天光無半步（台語）」，講了很多空泛的口號，但拿不出具體的做法，講得口沫橫飛，但做起來面目全非。

蔣萬安接著以中文、台語向市民問候並報告，「4年前，我說到，4年後，我做到」，他細數政績，4年前承諾一年內讓大巨蛋完工啟用，今天大巨蛋已經是全世界頂尖的球場，市府也克服各樣困難舉辦演唱會，大巨蛋更讓東區商圈活過來，大巨蛋因此不再是多年以前那個沈寂的建築，而是成為了一顆充滿了活力，跳動的台北心臟。

蔣萬安說，承諾要在基隆河北岸打造一個科技廊帶，今天全球市值第一的輝達海外總部就在北士科，這不是理所當然，爭取輝達過程中，三戰連勝，國際戰、國內戰、地上權，台北隊關關難過，關關過。

他提到，承諾打造育兒友善的城市，第一胎補助從2萬元提升到4萬；承諾恢復Youbike前30分鐘免費，讓綠色運輸能夠更普及；承諾恢復重陽敬老金；承諾降低公辦都更的門檻，解決老屋更新問題；承諾成立青年局；承諾改善內湖的交通，從堤頂大道北上引道開通，到捷運東環段的動工，他都做到了。

蔣萬安強調說到做到，他認為，「有理想的政治人物，一定是要勇於面對自己的主張，堅持到底，始終如一，不要因為選舉而搖擺。」

蔣萬安表示，這4年他不只兌現承諾，而且做得更多、做得更好，包含推出好孕專車、營養午餐免費，更做到中央做不到的鮮奶政策，打造成為國際都肯定的生生喝鮮奶，另提供幸福住宅給年輕人。這些政策有大、有小，但是每個政策都一樣重要，也都值得自己為他努力。」

蔣萬安暗指行政院長卓榮泰，當有人嘲諷台北政績只有輝達、巨蛋、鮮奶，自己第一時間不但不生氣，還有一些得意，因為說這些話的人可能不知道，每一項政策背後辛苦，也不知道這每項政策都照顧一些需要的人。

蔣萬安強調，敢於創新、勇於突破，推動無菸城市、拍板拆除公館圓環；也不會以此自滿，因此提出台北AI園區，松山機場遷移的主張，讓我們有機會重新打開周邊環境發展的潛力。

蔣萬安指出，台北精神驅動每位台北市民。台北精神是不甘於平凡，只有更好、沒有最好；台北精神是包容與多元，不管你是什麼年齡、背景職業，都可以在這座城市，快樂做自己；台北精神是不怕嘗試，願意跨出一步，而且做出改變；台北精神，是匯聚每一個溫暖時刻，讓城市綻放光芒。

他直言，「台北從來不是因為一個人而變得溫暖，而是因為每一位心中有信念、堅持自己價值的市民，讓這座城市充滿力量。身為市長，最大的責任，打造一個舞台，承載每一個市民的夢想，而不是自己站上這個舞台。」

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