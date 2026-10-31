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蔡易餘搶攻嘉義山區選票 張明達：「六哥」會支持你

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣議長張明達競選總部今天成立，未動員仍有千人齊聚，高喊當選氣勢十足。記者黃于凡／攝影
嘉義縣議長張明達競選總部今天成立，未動員仍有千人齊聚，高喊當選氣勢十足。記者黃于凡／攝影

民進黨嘉義縣長參選人蔡易餘今天趕場成立中埔鄉、番路鄉聯合競選總部，分別攜手拚連任的黨籍中埔鄉長李碧雲、議長張明達高喊當選。張明達在台上承諾，「結拜小弟」蔡易餘選縣長，身為「六哥」一定會支持；蔡易餘則喊話「府會同心，推動嘉義黃金十年。」

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張明達說，翁章梁執政做得很好，議會團隊全力支持縣政建設，現在時間到了，要交接縣長，蔡易餘參選前曾向他請益「六哥，我要不要去選縣長？」，蔡易餘是他的「換帖小弟」，學歷、經歷非常優秀，「六哥」一定會幫忙支持，希望蔡易餘照顧山區農業及觀光發展。

蔡易餘說，嘉義未來黃金十年，一定要有張明達在議會帶領大家，六哥張明達政通人和，對地方需求無微不至，重視山區建設，改善農路、山坡地、灌溉設施、自來水接管，提升山區居民生活品質，未來將妥善利用大阿里山觀光資源，將台積電紅利帶來山區，促進地方發展。

縣長翁章梁說，張明達在嘉義發展貢獻良多，服務地方超過30年，獲得不分黨派議員支持，讓縣政順利推動，目前尚無一人可以接替他，在議會獲得超越黨派的支持。蕭博勝說，番路鄉要發展得好，一定要張明達做「桶箍」，雖然張明達一定會當選，還是要將票數開的漂亮。

農業部長陳駿季說，嘉義山區農業缺水，蔡易餘在立法院支持預算，中央3年投入20億元改善，讓嘉義縣山區農民收益，同時也支持老農年金，讓農民退休有保障，農業部透過地方農會服務農民，未來蔡易餘提出的政見，農業部將百分之百背書，推動嘉義農業發展。

蔡易餘番路鄉競總成立邀請農業部長陳駿季站台，立委陳冠廷、嘉義縣長翁章梁、番路鄉長蕭博勝、嘉義縣農會總幹事黃貞瑜、副議長陳怡岳、議員陳柏麟、竹崎鄉長候選人陳宏吉、嘉義市議員候選人洪斐昭、多名鄉民代表及村長等人出席，未動員仍吸引1000人參加。

蔡易餘中埔鄉競總成立邀請農業部長陳駿季站台，民進黨競選團隊雲嘉南總督導陳明文、嘉義縣農會總幹事黃貞瑜、行政院雲嘉南區聯合服務中心前執行長許根蔚、議員陳柏麟、多名鄉民代表及村長等人出席，現場齊聚近3000人，高喊當選展現團結氣勢。

民進黨嘉義縣長候選人蔡易餘（左）與議長張明達（右）為結拜兄弟，今天攜手成立番路鄉聯合競選總部。記者黃于凡／攝影
民進黨嘉義縣長候選人蔡易餘（左）與議長張明達（右）為結拜兄弟，今天攜手成立番路鄉聯合競選總部。記者黃于凡／攝影

嘉義縣議長張明達（前排右）拚連任，縣長翁章梁（前排左）今天站台力挺。記者黃于凡／攝影
嘉義縣議長張明達（前排右）拚連任，縣長翁章梁（前排左）今天站台力挺。記者黃于凡／攝影

嘉義縣中埔鄉長李碧雲（右）拚連任，今天成立競選總部，農業部長陳駿季（左）今天贈送好彩頭祝高票當選。記者黃于凡／攝影
嘉義縣中埔鄉長李碧雲（右）拚連任，今天成立競選總部，農業部長陳駿季（左）今天贈送好彩頭祝高票當選。記者黃于凡／攝影

嘉義縣長蔡易餘今天成立中埔鄉聯合競選總部，現場聚集約3000人，蔡易餘親切與支持者握手。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長蔡易餘今天成立中埔鄉聯合競選總部，現場聚集約3000人，蔡易餘親切與支持者握手。記者黃于凡／攝影

蔡易餘 翁章梁 2026九合一選舉 嘉義縣長選舉

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