鄭朝方親自設計5款飄帶 喊正向選戰讓創意當主角

新竹縣長選戰進入倒數，民進黨候選人鄭朝方競選總部再推選舉小物，今公布5款由鄭朝方親自參與設計的限量「隨行飄帶」，融入科技、客家、原民及地方意象。鄭朝方表示，希望以正向、歡樂方式打選戰，讓政策與創意成為主角。

鄭朝方競選總部表示，過去幾個月，各鄉鎮主委陸續為鄭朝方設計多款飄帶，受到支持者歡迎，因此團隊再推出5款由鄭朝方親自參與設計的限量「隨行飄帶」，陸續亮相後也接獲不少詢問。

首波10月25日推出「新方向」紅色飄帶，以勃根地紅為基調，搭配科技速線與星際光譜，象徵將竹北3年多來的建設成果推向新竹縣13鄉鎮市，目前首發款已全數發送完畢。

另款「超風」飄帶日前於新豐、湖口問政說明會亮相，以高彩度桃紅色搭配放射網點及流線圖形，「超風」除象徵新竹縣「風起了」，也取客家話「朝方」諧音，桃紅色則呼應去年竹北「粉紅炫風—白沙屯媽祖贊境竹北」活動。

專為原民朋友設計的豹紋「朝派」限定版，則以豹紋呈現山林原野意象，今天在五峰、尖石競選服務處成立大會釋出；藍色系「風朝」以點狀排列及幾何線條呈現風的律動。「竹北經驗 竹縣實現」款則以交錯線條象徵湖水波光，融入鄭朝方返鄉投入公共事務的理念。

鄭朝方表示，選戰愈接近投票，外界負面攻擊愈密集，但團隊仍希望維持正向、歡樂的選舉方式。他透露，其中兩款飄帶還藏有「彩蛋」，邀請支持者找出設計巧思。

此外，團隊繼綠色、黃色「小方粽」後，也同步推出限量紅色「新方向」小方粽。相關飄帶及小方粽均採限量發送，發放時間、地點將陸續在鄭朝方臉書公布。

鄭朝方競選團隊推出5款限量「隨行飄帶」，由鄭朝方親自參與設計，融入科技、客家、原民及地方意象。圖／鄭朝方競選辦公室提供

鄭朝方競選團隊推出5款限量「隨行飄帶」，由鄭朝方親自參與設計，融入科技、客家、原民及地方意象。圖／鄭朝方競選辦公室提供