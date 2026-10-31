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陳亭妃拚選前最後衝刺！11月3日起鐵馬騎遍台南37區

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
民進黨台南市長候選人陳亭妃下月3日起將騎鐵馬深入37區進行最後衝刺。圖／陳亭妃提供
民進黨台南市長候選人陳亭妃下月3日起將騎鐵馬深入37區進行最後衝刺。圖／陳亭妃提供

民進黨台南市長候選人陳亭妃選戰進入最後衝刺，將於11月3日啟動「37區鐵馬騎行」，從歸仁出發，一路深入台南各行政區，預計11月27日下午抵達新營長勝營區，完成37區行動，並舉辦選前大型造勢活動，呼籲支持者將熱情轉化為選票。

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陳亭妃今天展開跨區輔選行程，上午先後出席無黨籍市議員候選人杜素吟競選總部成立，以及中西區民進黨市議員候選人周嘉韋聯合競選總部活動，下午則安排出席赤崁萬神節開幕式，再前往民進黨市議員候選人謝舒凡將軍玉山里茶餅會，展現團結輔選氣勢，也爭取跨黨派支持。

陳亭妃表示，與各選區市議員候選人車隊掃街告一段落後，將再攜手議員候選人展開鐵馬騎行，從11月3日上午9時30分在歸仁區仁壽宮出發，沿途深入37個行政區，並行經民進黨市議員候選人競選總部，透過實際行動傳達「行動政府」理念。

這項鐵馬行動預計11月27日下午3時30分抵達新營長勝營區，並舉辦選前大型造勢活動，全程也將透過網路直播，讓支持者掌握行程，凝聚選戰動能。

陳亭妃表示，選戰最後階段將持續深入地方、傾聽市民聲音，並逐步宣傳對台南的政策規畫，希望透過37區鐵馬行動，將地方支持力量轉化為實際投票行動。

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