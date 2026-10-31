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水里選戰打出縣府牌！許淑華陪詹淵州掃市場　喊話縣鄉聯手拚建設

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
詹淵州的岳母在水里市場經營水果攤，特別準備「凍蒜」吉祥物，送給許淑華與詹淵州，為兩人加油打氣。圖／國民黨南投縣黨部提供
詹淵州的岳母在水里市場經營水果攤，特別準備「凍蒜」吉祥物，送給許淑華與詹淵州，為兩人加油打氣。圖／國民黨南投縣黨部提供

南投縣長許淑華選戰倒數28天，今天上午前往水里市場掃街拜票，陪同水里鄉長候選人詹淵州爭取支持，立委游顥、縣議員陳淑惠及前水里鄉長詹登雲也到場助陣，主打「縣長鄉長都投1」，訴求縣府與公所攜手合作，為水里爭取更多建設。

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許淑華一行人先在民族橋頭舉行宣講，游顥表示，距離投票日倒數28天，希望水里鄉親支持許淑華及詹淵州，讓縣府與公所有更好的合作，透過資源整合，為地方爭取更多建設與福利。前鄉長詹登雲也呼籲鄉親團結支持詹淵州，為水里未來共同打拚。

隨後一行人走進水里市場，受到攤商及民眾熱情迎接，支持者沿途高喊「凍蒜」，不少民眾主動上前握手、加油打氣。活動中還出現溫馨插曲，詹淵州的岳母在市場經營水果攤，特別準備「凍蒜」吉祥物，送給許淑華及詹淵州，攤商也趁機為兩人加油，增添市場拜票的熱鬧氣氛。

許淑華表示，詹淵州是她共同打拚的夥伴，長期深耕水里基層，對地方需求相當了解，尤其關注地方建設、醫療資源、緊急救護及弱勢照顧等議題，都是攸關水里未來發展及居民生活品質的重要工作。

許淑華指出，鄉長若能與縣府同心同行、密切合作，地方建設及各項福利政策就能更順利推動、加速實現，讓水里獲得更多資源與支持。她也希望透過縣鄉攜手，持續改善地方生活環境。

詹淵州競選團隊最後高喊11月28日「縣長鄉長都投1」，呼籲鄉親縣長支持許淑華1號、鄉長支持詹淵州1號，將縣鄉合作作為主要訴求，爭取選民認同。

南投縣長許淑華（左二）今天上午陪同水里鄉長候選人詹淵州（左一）前往水里市場掃街拜票，呼籲鄉親支持縣鄉合作。圖／國民黨南投縣黨部提供
南投縣長許淑華（左二）今天上午陪同水里鄉長候選人詹淵州（左一）前往水里市場掃街拜票，呼籲鄉親支持縣鄉合作。圖／國民黨南投縣黨部提供

許淑華、詹淵州及地方人士走訪水里市場，與攤商握手寒暄，爭取地方支持。圖／國民黨南投縣黨部提供
許淑華、詹淵州及地方人士走訪水里市場，與攤商握手寒暄，爭取地方支持。圖／國民黨南投縣黨部提供

許淑華 選戰 市場 2026九合一選舉

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