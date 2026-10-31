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直播／台北市長辯論會12:00開始了！蔣萬安、沈伯洋正面交鋒

北市辯論會／沈伯洋「先攻」提上任要解砍樹、兒虐和營養午餐三件事

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辯論登場了！沈伯洋「先攻」提上任要解砍樹、兒虐和營養午餐三件事

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市長辯論今登場，民進黨台北市長參選人沈伯洋、台北市長蔣萬安，上午11時前後先後抵達會場，並上樓梳化，兩人在辯論開始前也先禮後兵，抵達攝影棚兩度上前握手互動並簡單交流，氣氛融洽。記者曾原信／攝影
台北市長辯論今登場，民進黨台北市長參選人沈伯洋、台北市長蔣萬安，上午11時前後先後抵達會場，並上樓梳化，兩人在辯論開始前也先禮後兵，抵達攝影棚兩度上前握手互動並簡單交流，氣氛融洽。記者曾原信／攝影

2026台北市長選戰首場電視辯論今天中午12時登場，第一階段政見申論題分別8分鐘，民進黨台北市長候選人沈伯洋先感謝蔣市長答應辯論，知道最近蔣市長身體微恙、抱病參加，祝福早日康復。同時提到營養午餐部分，他說，不是一個禮拜一瓶鮮奶這麼簡單，上任百天要結合食農教育；同時取消廚餘秤重，不用讓教師做無謂工作。

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沈伯洋先說，參選171天，這場辯論重點不是輸贏，兩邊互相討論之間展現立場和價值，提供市民朋友選擇。

他說，自己是五分埔長大孩子，看著信義區從農田變成高樓大廈，見證城市變化。他在美國取得教職後，要不要回台北，列了表個，但美國畢竟不是台灣，回到台北，跟大家打拚的地方。

他說，作為台北市民、大學教授，平常日子和市民差不多，和太太討論幾點接小孩、騎乘自行車時發現行人搶道、車道斷裂等。不過，這個城市有更多人需要照顧，照顧小孩、長者、夾在工作和家庭之間的上班族；他的理想很簡單，希望城市沒有感受到孤獨、會被落下，每個人都能悠遊自在生活。

沈伯洋說，所以參選搜集大家意見，用AI整理三百多萬筆資料，展現給市民朋友。匿名市長你給我聽好搜集7萬多筆資料，甚至直接走入市場、夜市、擺起肥皂箱站在街頭給市民提問，上台告訴他哪些市政能改善。

他坦言，其實肥皂箱的問題多元，自己不是每個問題都能回答，像是自由潛水也做了功課，但是結束後市民帶著笑容回去，那是因為過去很長時間，聲音沒有被聽到；聆聽市民聲音之外不夠，如同蔣市長提到「開創未來」 而他說「你說我做」只是聽、沒有做就沒有意義，

沈伯洋說，所以推出大家集結智慧、請益專家學者，讓一加一大於二，這就是政策基礎。同時，人民能輕鬆聽得懂政見，推出「政策島」讓小朋友闖關、走動，看著提出的政策，也做捷運報，知道現在沈伯洋提出什麼政見，結合詩歌、散文、漫畫等，政見傳遞給大家。

他說，選戰到現在20多天，團隊到現在都還在提政策，打算提政策到最後一天，有了這樣基礎，未來上任一百天，哪些政策先行就會變得非常清楚。第一件事就是把樹種回來，這件事情凸顯的是人民對市府不信任，所以用專責、專法等都市微森林做到前人種樹後人乘涼。

他說，第二個則是兒虐問題，若事實明確確定，就會將違法機構，該停業就停業、該停職就停職，被害者馬上接住它，不會幾百天不處理現象。同時也讓幼保人員不能孤軍奮戰，市府要成為靠山。

沈伯洋說，營養午餐部分，不是一個禮拜一瓶鮮奶這麼簡單，結合食農教育，立即請議會通過條例得以物價調整因應營養午餐，能真的吃到安心，同時取消廚餘秤重，不用讓教師做無謂工作。

沈伯洋強調，「先有市民才有市長」上任公務員進行減壓，認知到原來為台北市服務很光榮，從台北研究院到減壓方案，第一線公務員很辛苦，但是想要帶著這樣團隊，順行各式各樣政策，台北市找回光榮。

辯論 沈伯洋 兒虐 2026九合一選舉 台北市選舉 營養午餐

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