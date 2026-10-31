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「藍白主席都來新竹」賴清德挺莊競程 拋3＋2輕軌解新竹交通

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
賴清德總統今天出席民進黨新竹市長候選人莊競程競選總部暨百工百業後援會成立大會，力挺莊競程並喊話支持新竹縣長候選人鄭朝方，盼透過縣市合作解決交通問題。記者黃羿馨／攝影
賴清德總統今天出席民進黨新竹市長候選人莊競程競選總部暨百工百業後援會成立大會，力挺莊競程並喊話支持新竹縣長候選人鄭朝方，盼透過縣市合作解決交通問題。記者黃羿馨／攝影

新竹市長選戰倒數，賴清德總統今天出席民進黨新竹市長候選人莊競程競選總部暨百工百業後援會成立大會，直指新竹當前最嚴重問題就是交通，力挺莊競程提出「3加2輕軌路網」等五大改善方案，更點名藍白主席都來新竹，喊話綠營「最後一定要贏」。

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賴總統一上台先稱莊競程是「新竹市未來的科技市長」，介紹莊競程妻子方心慧時卻一度口誤，叫成台北市長候選人沈伯洋妻子曾心慧，隨即笑說「很容易搞錯，坦白講」，並稱讚夫妻感情很深，夫唱婦隨很讓人感動、敬佩。

賴總統表示，今天看到現場滿滿人潮及期待眼神，代表「一股要改變新竹市的風已經吹起來」，目標就是把莊競程送進市政府。他形容新竹是台灣科技首都、世界重要半導體及科技產業所在地，但這幾年卻看到市政停擺、重大建設卡關、公共服務不順，市民上下班、送孩子上學更受困交通。

賴總統指出，他詢問許多人，新竹現階段最嚴重問題就是交通；莊競程徒步走遍122里傾聽民意，也提出五大交通改善方案，包括「3加2輕軌路網」，串聯市區、竹北、竹科及南寮、香山；整合新竹縣市公車路線，推動就學專車、就業小巴；導入AI智慧燈控；YouBike及綠色運具加倍，以及改善人行道安全與平整。

賴清德總統也喊話，新竹縣支持鄭朝方、新竹市支持莊競程，讓兩人雙雙當選，透過縣市合作整合公車路線、解決交通問題。他稱莊競程是「浪漫的理工男」，具台大生醫工程博士及公共治理經驗，相信政治能靠專業及客觀數據改變城市。

談及選情，賴清德總統直言對手很強大，國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌都已到新竹站台，民進黨雖然「一開始起步比較慢」，但距投票只剩最後幾天，已如5000公尺賽跑進入最後一圈，呼籲支持者全力衝刺，「最後一定要贏在最後一步」，並力拚莊競程及全部提名議員候選人全數當選。

賴清德總統今天出席民進黨新竹市長候選人莊競程競選總部暨百工百業後援會成立大會，力挺莊競程並喊話支持新竹縣長候選人鄭朝方，盼透過縣市合作解決交通問題。記者黃羿馨／攝影
賴清德總統今天出席民進黨新竹市長候選人莊競程競選總部暨百工百業後援會成立大會，力挺莊競程並喊話支持新竹縣長候選人鄭朝方，盼透過縣市合作解決交通問題。記者黃羿馨／攝影

賴清德總統今天出席民進黨新竹市長候選人莊競程競選總部暨百工百業後援會成立大會，力挺莊競程並喊話支持新竹縣長候選人鄭朝方，盼透過縣市合作解決交通問題。記者黃羿馨／攝影
賴清德總統今天出席民進黨新竹市長候選人莊競程競選總部暨百工百業後援會成立大會，力挺莊競程並喊話支持新竹縣長候選人鄭朝方，盼透過縣市合作解決交通問題。記者黃羿馨／攝影

賴清德總統今天出席民進黨新竹市長候選人莊競程競選總部暨百工百業後援會成立大會，力挺莊競程並喊話支持新竹縣長候選人鄭朝方，盼透過縣市合作解決交通問題。記者黃羿馨／攝影
賴清德總統今天出席民進黨新竹市長候選人莊競程競選總部暨百工百業後援會成立大會，力挺莊競程並喊話支持新竹縣長候選人鄭朝方，盼透過縣市合作解決交通問題。記者黃羿馨／攝影

賴清德總統今天出席民進黨新竹市長候選人莊競程競選總部暨百工百業後援會成立大會，力挺莊競程並喊話支持新竹縣長候選人鄭朝方，盼透過縣市合作解決交通問題。記者黃羿馨／攝影
賴清德總統今天出席民進黨新竹市長候選人莊競程競選總部暨百工百業後援會成立大會，力挺莊競程並喊話支持新竹縣長候選人鄭朝方，盼透過縣市合作解決交通問題。記者黃羿馨／攝影

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賴清德總統今天出席民進黨新竹市長候選人莊競程競選總部暨百工百業後援會成立大會，力挺莊競程並喊話支持新竹縣長候選人鄭朝方，盼透過縣市合作解決交通問題。記者黃羿馨／攝影

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賴清德總統今天出席民進黨新竹市長候選人莊競程競選總部暨百工百業後援會成立大會，力挺莊競程並喊話支持新竹縣長候選人鄭朝方，盼透過縣市合作解決交通問題。記者黃羿馨／攝影

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