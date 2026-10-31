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謝龍介競選總部成立遇颱風延到明天 禿子、漢子、燕子原出席少一子
國民黨台南市長候選人謝龍介競選總部原訂23日成立，還預告立法院長韓國瑜、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕「禿子、漢子、燕子」合體相挺。不料當天卻碰上颱風宣布成立大會延到明天。謝幕僚表示，明天韓國瑜無法到場，但國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌會同場力挺。
明天上午謝龍介會先在總部舉行祈福儀式，永大夜市總部成立大會有新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、高雄市長候選人柯志恩、嘉義市長黃敏惠與立委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、王育敏、王鴻薇、葉元之、馬文君等出席。
謝龍介先前表示，成立大會上他會一一向鄉親報告各項改造台南施政計畫，全力拚勝選。
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