謝龍介競選總部成立遇颱風延到明天 禿子、漢子、燕子原出席少一子

台北市長電視辯論今中午登場。民進黨候選人沈伯洋在主辦單位安排下先到場，台北市長蔣萬安約11點05分抵達會場，蔣穿上全套深藍色西裝，並打上與2022年電論辯論相似的藍紫點圖樣領帶到場。儘管先前因太累感冒身體不適，蔣今一現身，精神奕奕，氣色相當好，也比出「五號」高喊「有信心！」

2026-10-31 11:45