傳蔣萬安不適藍北北基宜大造勢暫緩 張善政：盼蔣萬安顧好健康

國民黨衝刺選情，原訂11月8日辦的第3場北北基宜造勢取消，傳出原因之一是因為台北市長蔣萬安身體微恙而暫緩。桃園市長張善政今表示沒有聽說活動取消一事，但希望蔣萬安為了台北市民，要顧好身體。

張善政今天早上到蘆竹區出席張桂綿競選總部成立大會，會後受訪表示，沒有聽說北北基宜造勢取消，但預祝蔣萬安身體可以保持健康，在選舉的時候體力非常耗費，真的要顧好好自己身體，為了台北的市民，顧好自己身體。

國民黨今下午將在新竹縣立體育館舉行桃竹竹苗造勢活動，張善政將親自出席，會同前桃園縣長吳伯雄、吳志揚上台致詞。