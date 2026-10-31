快訊

決戰最前線／鄭朝方不戴綠帽發藍帽 徐欣瑩拚勝選公式

直播／台北市長辯論會12:00開始了！蔣萬安、沈伯洋正面交鋒

北市辯論會／沈伯洋「先攻」提上任要解砍樹、兒虐和營養午餐三件事

聽新聞
0:00 / 0:00

傳蔣萬安不適藍北北基宜大造勢暫緩 張善政：盼蔣萬安顧好健康

聯合報／ 記者張裕珍／桃園即時報導
國民黨衝刺選情，原訂11月8日辦的第3場北北基宜造勢取消，傳出原因之一是因為台北市長蔣萬安身體微恙而暫緩。桃園市長張善政今表示沒有聽說活動取消一事，但希望蔣萬安為了台北市民，要顧好身體。記者張裕珍／攝影
國民黨衝刺選情，原訂11月8日辦的第3場北北基宜造勢取消，傳出原因之一是因為台北市長蔣萬安身體微恙而暫緩。桃園市長張善政今表示沒有聽說活動取消一事，但希望蔣萬安為了台北市民，要顧好身體。記者張裕珍／攝影

國民黨衝刺選情，原訂11月8日辦的第3場北北基宜造勢取消，傳出原因之一是因為台北市長蔣萬安身體微恙而暫緩。桃園市長張善政今表示沒有聽說活動取消一事，但希望蔣萬安為了台北市民，要顧好身體。

2026九合一選舉

張善政今天早上到蘆竹區出席張桂綿競選總部成立大會，會後受訪表示，沒有聽說北北基宜造勢取消，但預祝蔣萬安身體可以保持健康，在選舉的時候體力非常耗費，真的要顧好好自己身體，為了台北的市民，顧好自己身體。

國民黨今下午將在新竹縣立體育館舉行桃竹竹苗造勢活動，張善政將親自出席，會同前桃園縣長吳伯雄、吳志揚上台致詞。

蔣萬安 張善政 北北基 2026九合一選舉 桃園市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

國民黨北北基宜1108大造勢「暫緩進行」 陳以信：配合候選人行程

妻代拜票…蔣萬安身體不適是否現身辯論會？ 競辦：31日一定出席

甩感冒…蔣萬安全身藍西裝上陣辯論 曝出門前石舫亘給了深情擁抱

成功市場掃街被問蔣萬安身體狀況 石舫亘：謝謝關心

相關新聞

辯論登場了！沈伯洋「先攻」提上任要解砍樹、兒虐和營養午餐三件事

2026台北市長選戰首場電視辯論今天中午12時登場，第一階段政見申論題分別8分鐘，民進黨台北市長候選人沈伯洋先感謝蔣市長答應辯論，知道最近蔣市長身體微恙、抱病參加，祝福早日康復。同時提到營養午餐部分，他說，不是一個禮拜一瓶鮮奶這麼簡單，上任百天要結合食農教育；同時取消廚餘秤重，不用讓教師做無謂工作。

直播／台北市長辯論會登場！蔣萬安、沈伯洋正面交鋒

2026台北市長選戰首場電視辯論會由TVBS與三立電視聯合舉辦，將於10月31日（周六）中午12時登場，地點在TVBS攝影棚舉行。尋求連任的國民黨台北市長蔣萬安，將與民進黨台北市長候選人沈伯洋同台辯論，針對個人政見與時事議題進行答辯。

甩感冒…蔣萬安全身藍西裝上陣辯論 曝出門前石舫亘給了深情擁抱

台北市長電視辯論今中午登場。民進黨候選人沈伯洋在主辦單位安排下先到場，台北市長蔣萬安約11點05分抵達會場，蔣穿上全套深藍色西裝，並打上與2022年電論辯論相似的藍紫點圖樣領帶到場。儘管先前因太累感冒身體不適，蔣今一現身，精神奕奕，氣色相當好，也比出「五號」高喊「有信心！」

獨／蔣萬安辯論應援團曝 戴錫欽領軍白相挺、被出征「講晚安女孩」也加入

台北市長選舉電視辯論今天中午登場，蔣萬安今出席選戰辯論會，場內應援團陣容曝光。20人應援團由戴錫欽擔任團長，集結議會黨團代表、競選團隊及市府代表。其中，日前代表蔣萬安抽中5號的「講晚安女孩」Yakira，也由蔣萬安親自邀請，再度加入應援行列。

水里選戰打出縣府牌！許淑華陪詹淵州掃市場　喊話縣鄉聯手拚建設

南投縣長許淑華選戰倒數28天，今天上午前往水里市場掃街拜票，陪同水里鄉長候選人詹淵州爭取支持，立委游顥、縣議員陳淑惠及前水里鄉長詹登雲也到場助陣，主打「縣長鄉長都投1」，訴求縣府與公所攜手合作，為水里爭取更多建設。

「藍白主席都來新竹」賴清德挺莊競程 拋3＋2輕軌解新竹交通

新竹市長選戰倒數，賴清德總統今天出席民進黨新竹市長候選人莊競程競選總部暨百工百業後援會成立大會，直指新竹當前最嚴重問題就是交通，力挺莊競程提出「3加2輕軌路網」等五大改善方案，更點名藍白主席都來新竹，喊話綠營「最後一定要贏」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。