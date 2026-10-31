不畏青鳥出征…「講晚安女孩」現場應援蔣萬安辯論會送上12字祝福

台北市長選舉電視辯論今中午登場，台北市長蔣萬安今場內應援團20人陣容，還包括代表蔣萬安抽中5號的「講晚安女孩」Yakira，由於先前Yakira因代表蔣萬安抽籤號次，受訪影片被綠側翼青鳥出征「專業背稿」，Yakira今被問有沒有要幫蔣萬安加油的話？Yakira表示，「蔣市長加油！祝市長順利！謝謝。」

年底選戰倒數28天，蔣萬安的電視辯論應援團陣容，由戴錫欽擔任團長，集結議會黨團代表、競選團隊及市府代表。其中，日前代表蔣萬安抽中5號的「講晚安女孩」Yakira，也由蔣萬安親自邀請，再度加入應援行列。