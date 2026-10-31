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影／沈富雄指當家要正視預算問題 柯志恩：我們完全沒有派系的束縛

聯合報／ 記者郭韋綺王昭月／高雄即時報導
談及預算問題，柯志恩示，我們完全沒有派系的束縛。記者郭韋綺／攝影
談及預算問題，柯志恩示，我們完全沒有派系的束縛。記者郭韋綺／攝影

前立委沈富雄分析民進黨高雄市長候選人賴瑞隆電視辯論表現，批賴浪費一個半小時，但也點出，國民黨候選人柯志恩面對預算爭議，須證明無論中央給的資金多寡，都能比對方做得好，柯志恩對此回應，我們完全就是走正派的路，所以有多少預算，我們就把它發揮到極致。

2026九合一選舉

柯志恩今早掃街受訪表示，沈富雄委員對高雄選情非常關心，預算問題，我們當然要極力來爭取，但沒有預算，我們還是可以做得很好，因為我們沒有派系的束縛。

針對對手賴瑞隆不斷質疑，說國民黨讓高雄少了200億預算，柯表示，「其實他沒有搞清楚重點，這個都是來自於中央苛刻我們的預算，我們應聯合所有在地的立委一起向中央來爭取高雄的錢，這才是一個正道」。不要一天到晚都在講什麼首都加三趴，這完全都不是事實。

柯志恩說，國民黨其實幫高雄做了非常多的事情，包括通過無人機產業特別條例，她也在第一時間邀請美國代表團到高雄來跟在地的無人機產業業者對接，「我們還沒有當上高雄市長，就已經在幫高雄做這些事情，這些東西完全不是反映在數字上面，是有實質在幫忙的」。

就網友評柯志恩在電視辯論的的表現嚴厲苛刻，柯志恩解釋，苛刻來自於她問賴瑞隆有關於雲豹的問題、還有後援會會長用了不適任的人，但賴沒有正面回答，完全逃避這個問題，只說抹黑抹黑，我對這樣的回應是完全不能接受。「我不喜歡逃避問題的人，只要直球對決，我覺得這才是一個面對市民最需要的態度」。

沈富雄 預算 柯志恩 2026九合一選舉 高雄市選舉

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