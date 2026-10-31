出席客家後援會成立大會 張善政：未來繼續把客家文化發揚光大

桃園市長張善政今天上午出席客家後援會成立大會，現場破300人出席活動，現場高喊張善政凍蒜，張善政表示，他以全台最多客家鄉親的桃園市長為榮，未來要把文化、美食、語言繼續發揚光大。

張善政致詞時表示，他大學時的好同學、到在行政院服務期間，都遇到很多優秀的客家人，讓他有想了解客家文化的契機，後來有幸到了桃園擔任市長，這是他的黃金機會，在地方上遇到很多優秀的客家人，甚至中秋節遇到很多台商也都是客家人。

張善政表示，幾年前市府舉辦客家博覽會，目標是要把桃園做到「世界客都」，那次的活動讓桃園客家鄉親走路有風，未來還要繼續辦下去，做到世界客都，像新加坡有很多客家會館，他覺得一定要把客家文化做出來，最重要是客家語言的傳承，這是桃園的重點。

張善政指出，台北學校很少教客家話，因為客家人比例很低，桃園從幼兒園開始沈浸式教學，還有AI的客家話App，他自己以前沒地方學客家話，後來在YouTube上學，點閱率最高的版本是伯公吳國雄。雖然自己不是客家人，但他以全台最多客家鄉親的桃園市長為榮，未來要繼續把文化、美食、語言繼續發揚光大。

前桃園縣長吳志揚今天也出席活動，吳志揚表示，四年前大家一起挺善良，四年後大家一起挺善政，張善政為人實在，勤儉耐勞，客家人要一起相挺，選舉倒數最後一個月，要拜託桃園13區的大家團結在一起，沒有放鬆的空間。

桃園市長張善政今天上午出席客家後援會成立大會。記者江婉儀／攝影