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白營也來挺蔣萬安辯論了...民眾黨北市議會黨團幹事長跨黨力挺
台北市長候選人電視辯論會今天登場，市長蔣萬安的應援團成員不只藍營，還有民眾黨北市議會黨團幹事長張志豪到場，展現跨黨派力挺。張志豪說，對他來講，不管是人情義理，還是客觀的思考分析，都應該來參加。
張志豪表示，他今天代表台北市議會民眾黨團，以幹事長身分前來參加這場辯論會。對他來講，不管是人情義理，還是客觀的思考分析，都應該來參加。
不過，國民黨立委葉元之10月28日原要幫民眾黨台中議員候選人劉芩妤站台，但因藍營黨部傳出不同聲音而喊卡。藍白合還有辦法繼續？張志豪觀察，以2026來講，藍白合持續進行，持續慢慢堆疊，他認為不會有什麼太大問題，也相信對藍營支持者或民眾黨支持者，或許這是一個比較好的進行方向，他樂觀其成。
媒體追問會希望國民黨地方黨部高抬貴手？張志豪說，這件事情他還沒有get 到，因為大家都是聰明人，也會思考，怎麼樣才是會對兩黨最好、對台灣社會最好，他們應該會有一個很棒、很睿智的一個決定。
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