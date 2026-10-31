影／基隆陸戰藍綠都爭搶里長 李乾龍加持謝國樑 童子瑋將與卓榮泰視察

基隆市長選戰競爭激烈，剩最後不到一個月，藍綠全面展開陸戰，157名里長成為藍綠爭搶對象，國民黨基隆市長謝國樑說，日前里長後援會有131名逾八成里長站出來相挺；民進黨童子瑋則表示，感謝大部分里長都站出來挺他，里長是不分黨派的。謝國樑今天上午有黨主席來相挺，童子瑋下午將與行政院長卓榮泰一起視察國1拓寬工程。

國民黨副主席李乾龍今天上午到基隆參加國民黨黨慶活動，並與黨部主委林沛祥立委一起為市長謝國樑加油打氣，指謝國樑有12大有感政績，希望大家支持謝國樑連任。

有關爭取里長部分，謝國樑說，里長在選舉中扮演非常重要的角色，他4年任期中和里鄰長的互動很好、配合也密切，日前的里長後援會成立大會上，157個里長有131里長站出來支持他，他非常感謝里長，未來會和里長攜手合作推動更好的市政。

謝國樑表示，市府以里為單位編列預算，一里一里把里內建設具體編列出來，包括項目和用途，這是過去都沒有過的作法，因此里長都有感受到他對里長的用心，這也是里長會站出來挺他的原因。

童子瑋今天一早到華一街與光二路口站街頭拜票，下午則會陪同行政院長卓榮泰視察「國道1號五堵交流道至汐止交流道路段拓寬工程」辦理情形。童子瑋說國1五堵到汐止長期塞車，行政院要計畫拓寬要徹底解決。

針對爭取里長的問題，童子瑋說，基隆市有157里，過去歷任林水木、許財利、張通榮、林右昌等市長，在連任時里長的支持度都非常高，他們對里長的經營都是非常認真的，這次有非常多的里長站出來支持他，他非常感謝全市大部分的里長都支持他。

童子瑋表示，里長這次給他支持和鼓勵，代表他議長4年工作生涯的認真，面對里長的陳情和服務案件，都有認真傾聽，其實里長是互動的關係，和黨派沒有關係，「我們都是基隆人，大家共同來努力。」

國民黨副主席李乾龍今天上午到基隆參加國民黨黨慶活動，為市長謝國樑加油打氣。記者游明煌／攝影

童子瑋今天一早到華一街與光二路口站街頭拜票爭取選民支持。記者游明煌／攝影