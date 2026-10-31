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AI深偽造「吸毒、收回扣」！ 沈伯洋曝已抓到轉傳人：向上查源頭
台北市長辯論今登場，民進黨台北市長參選人沈伯洋上午近11時先到場，身穿全新顏色灰色西裝配帶力挺同志遊行胸針，而沈日前被流傳一份自承吸毒及利用美國軍購案收受回扣音檔，沈表示第一時間已報案，目前已抓到轉發的人，並向上追查源頭。
沈伯洋表示，蠻早就有提醒群眾最後一兩個月會有越來越多變造、謠言等攻擊，昨天第一時間已報案，源頭在哪裡不確定，但轉發的人已經找到了。
針對有網友找出蔣萬安母親黃美倫於2000年接受蔡康永專訪的畫面，截取其中片段，暗指她不支持同性戀，但完整影片的前後對話顯示，相關剪輯並不符合黃本意，沈表示，對手家人不在他的評論範圍，不管是爸媽、小孩都應該被保護。
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