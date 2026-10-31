甩感冒…蔣萬安全身藍西裝上陣辯論 曝出門前石舫亘給了深情擁抱

台北市長電視辯論今中午登場。民進黨候選人沈伯洋在主辦單位安排下先到場，台北市長蔣萬安約11點05分抵達會場，蔣穿上全套深藍色西裝，並打上與2022年電論辯論相似的藍紫點圖樣領帶到場。儘管先前因太累感冒身體不適，蔣今一現身，精神奕奕，氣色相當好，也比出「五號」高喊「有信心！」

年底選戰倒數28天，年底北市長選戰第一場電視辯論會，今天在TVBS總部舉辦，中午12點開始電視辯論，蔣萬安、沈伯洋約11點左右到場，蔣萬安今天辯論前被問到身體有沒有好一點？蔣萬安說，身體都還好，恢復都很好，只是喉嚨有一點沙啞，等一下可能會破音，大家多多包涵。

媒體問有沒有帶幸運小物？蔣萬安說，早上吃了許多熱情民眾掃街時送給太太的包子，還有「給我了一個深情擁抱」讓我滿懷信心；另，二寶三寶也特別親我一下，「元氣滿滿！」

對於今天辯論會用什麼戰術？蔣萬安說，他就是將這四年的政績，還有台北市擘畫願景，透過辯論會好好跟市民報告。跟沈伯洋任何議題都可以討論，就是就事論事都可以好好來討論。

至於加油團，包括「講晚安女孩」Yakira也來力挺擔任加油團成員，蔣萬安說，我的團隊，還有很多熱情支持朋友，都到現場加油打氣；Yakira也幫忙抽號次，也熱心參與公共事務。