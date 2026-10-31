蘇巧慧、李昆穎披自由之翼同台 聯合競總成立湧入千人

民進黨新北市市長候選人蘇巧慧與板橋區市議員候選人李昆穎於今天上午盛大舉行聯合競選總部成立大會，現場湧入超過千名支持者熱情相挺，將現場擠得水洩不通。

兩人今日特別身披日本知名動漫「進擊的巨人」調查兵團的「自由之翼」披風同台亮相，藉此象徵帶著勇氣與希望，攜手推動板橋及新北市未來的發展。蘇巧慧更在現場親自為李昆穎授予12號競選背帶，展現兩人團結一心、共同打拚的堅定決心。

李昆穎致詞時表示，今日競總成立適逢萬聖節，因此與蘇巧慧巧扮調查兵團，希望以正面、充滿正能量的方式向市民傳遞城市願景。他強調兩人是最佳搭配，面對選戰最後階段，團隊必定會保持戒慎恐懼的態度，絕不敢有一絲鬆懈，會繼續深入基層打拚到最後一刻。

蘇巧慧致詞時則高度肯定李昆穎的認真與努力。她指出，很少看到政治新人成立競總能吸引如此多鄉親與社團到場，這正是大家看見李昆穎一年多來努力的成果，從大街小巷到宮廟聚會，處處可見其誠懇拜託的身影。

蘇巧慧回憶，李昆穎自2018年起便投入其團隊參與地方服務，面對民眾陳情不僅耐心傾聽，更經常為了一案多次會勘、追蹤到底。這種扎實的服務精神，是她一路親眼見證的成長與蛻變。

蘇巧慧最後強調，板橋未來包含府中地區都市更新、公辦都更、醫療園區及商圈活絡，非常需要具備工程專業與年輕視野的人才。期盼透過不同世代與專業的結合，帶給市民充滿希望的陽光城市願景。

今日的成立大會貴賓雲集，包含榮譽主任委員陳朝龍、李文忠、顧問團總團長羅浚晅、立委張宏陸、立法院榮譽顧問江永昌、金曲台語歌王王俊傑，以及多位地方里長與社團代表皆親自出席，展現強大地方凝聚力。

民進黨新北市市長候選人蘇巧慧與板橋區市議員候選人李昆穎於今天上午盛大舉行聯合競選總部成立大會，現場湧入超過千名支持者熱情相挺。圖／李昆穎競辦提供

民進黨新北市市長候選人蘇巧慧與板橋區市議員候選人李昆穎於今天上午盛大舉行聯合競選總部成立大會，現場湧入超過千名支持者熱情相挺。圖／李昆穎競辦提供