影／結辯脫稿火力全開網友評很「派」 柯志恩自曝：講稿忘在休息室

高雄市長電視辯論會昨晚登場，結辯階段國民黨候選人柯志恩脫稿發揮，被網友形容很「派」，今早她受訪時自曝，主要是把講稿忘在休息室，不過她對高雄市政有所準備，有沒有講稿不是重點，倒是她對賴瑞隆頻頻看稿「不以為然」。

柯志恩昨免結辯選擇不看稿，火力全開，相較於對手賴瑞隆頻頻低頭看稿，網友評論「一個讀稿、一個全不看」，還酸「賴瑞隆連唸稿都吃螺絲」。

柯志恩今早到小港二苓市場掃街時受訪表示，每個人表達自己意見的方式不一樣，她習慣先定架構，再根據提問講出來。但，其實她昨晚是演講稿忘在休息室，不過，她對高雄市政問題已準備好， 有沒有講稿不是重點。

如何評價自己的表現？柯志恩說，她就是趁機把對過去高雄市政理解及賴委員對她的質疑一併說清楚，雖然知道每個人對於事情表達方法都有各自的形式，都給予尊重，但對於賴頻繁看稿不以為然，

針對網友形容她態度強勢，用詞尖銳，柯表示，她對賴瑞隆每次的回應，是非常有意見的。以財劃法來說，已經不斷地告訴他這個是中央在苛扣，他還是聽不進去，還是用他那套的方法來解釋，對於財劃法誤解，我真的要告訴賴瑞隆，真的對高雄最好的方法，就是我們一起去討回行政院欠高雄的兩百億，而不是跟柯志恩要這個錢。他連要跟誰要錢都搞不定，怎麼當我們高雄的市長？

柯並說，賴對於她提雲豹的錢、用人的一個標準，都是跳針式的回答。我問A，他不是答B，他是答ㄅㄆㄇ。但她覺得，這些事情應跟市民講清楚的，畢竟我們要競爭的是高雄市長的角色，你如果對於用人、用錢，都有這麼低的一個標準，那你怎麼未來面對高雄市民？。