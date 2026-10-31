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一天連跑8場競總成立大會 何欣純關心北高辯論：希望台中也有

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
何欣純（右）表示，高雄和台北的電視辯論會都非常精彩，很遺憾台中的辯論卡關，希望對手盡快表態，大家來一場君子之爭。記者陳敬丰／攝影
何欣純（右）表示，高雄和台北的電視辯論會都非常精彩，很遺憾台中的辯論卡關，希望對手盡快表態，大家來一場君子之爭。記者陳敬丰／攝影

選舉剩不到1個月，民進黨台中市長候選人何欣純今天行程忙碌，從早到晚要連跑8場議員候選人競總成立大會，涵蓋屯區、市區和海線，包含晚上與副總統蕭美琴同台。她也不忘關心這兩天的高雄、台北市長候選人辯論，希望台中也能舉辦，喊話對手盡速表態。

2026九合一選舉

何欣純今天上午從本命區大里出發，接連參加民進黨議員候選人張芬郁、陳俞融、陳淑華、王立任、曾威、蔡耀頡、施志昌等人的競總成立大會，足跡遍布北區、西屯、梧棲、烏日、太平、大甲等地，最後一場施志昌競總成立大會，將與蕭美琴再次「純琴姐妹」合體。

何欣純赴張芬郁競總成立大會前受訪表示，今天總共要跑8場，這陣子每次參加競總成立大會，都會看到熱情的支持者，因此她信心滿滿，愈跑愈有力、愈跑愈有信心，相信11月28日一定會贏得最後的勝利，也是所有台中市民的勝利。

媒體詢問她對今天台北市長電視辯論會的看法，何欣純說，自己也看了昨天的高雄辯論會，大家都表現得非常精采，相信今天辯論會上，民進黨台北市長候選人沈伯洋的理念、實力和邏輯論述，一定會表現非常好；沈的競爭對手台北市長蔣萬安近日傳出身體微恙，何也祝他早日康復。

台中的電視辯論會卡關，何欣純依然覺得很遺憾，希望公辦政見會以外能有電視辯論會，不管是1場、2場還是3場都會全力以赴，然而對手江啟臣每次碰到這個議題都不回應，轉身就走；何喊話江，開大門走大路，盼他盡速表態，來一場君子之爭，這也是市民的權利。

民進黨秘書長徐國勇也受邀出席張芬郁競總成立大會，被問及對台北市長候選人辯論的看法，他認為會很精采，也相信沈伯洋一定表現非常好，會有讓大家出乎意料的驚喜。

徐國勇（右）說，相信今天台北市長候選人辯論會上，沈伯洋一定表現非常好，會有讓大家出乎意料的驚喜。記者陳敬丰／攝影
徐國勇（右）說，相信今天台北市長候選人辯論會上，沈伯洋一定表現非常好，會有讓大家出乎意料的驚喜。記者陳敬丰／攝影

何欣純（中）今天連跑8場議員候選人競總成立大會，表示愈跑愈有信心。記者陳敬丰／攝影
何欣純（中）今天連跑8場議員候選人競總成立大會，表示愈跑愈有信心。記者陳敬丰／攝影

何欣純 辯論 2026九合一選舉 台中市選舉

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