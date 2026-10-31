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台北市長辯論／沈伯洋特意早睡迎戰蔣萬安 穿著搭配、幸運小物曝

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市長辯論今登場，民進黨台北市長參選人沈伯洋上午近11時先到場，身穿全新顏色灰色西裝配帶力挺同志遊行胸針，沈也表示，昨天特意早點睡做足準備，也配帶女兒髮圈作為幸運小物，幫他加油打氣。記者洪子凱／攝影
台北市長辯論今登場，民進黨台北市長參選人沈伯洋上午近11時先到場，身穿全新顏色灰色西裝配帶力挺同志遊行胸針，沈也表示，昨天特意早點睡做足準備，也配帶女兒髮圈作為幸運小物，幫他加油打氣。記者洪子凱／攝影

台北市長辯論今登場，民進黨台北市長參選人沈伯洋上午近11時先到場，身穿全新顏色灰色西裝配帶力挺同志遊行胸針，沈也表示，昨天特意早點睡做足準備，也佩戴女兒髮圈作為幸運小物，幫他加油打氣。

2026九合一選舉

沈伯洋今天身穿全新灰色西裝約上午10時55分抵達現場，由於下午將會出席同志大遊行，沈胸前也佩戴彩虹台灣別爭力挺，被問到是否有戴幸運小物，他拿出女兒小麻糬的髮圈，也透露兩三天就會換一個禮物，雖然也不知道自己要去哪，但還是為他加油打氣，至於今天服裝則是全部交由團隊配置。

沈伯洋也表示，昨晚約凌晨一時入睡，刻意逼著自己早點睡，避免睡眠不足腦袋無法運轉。面對辯論準備狀況，他表示這段時間有多練習，盡早讓大家知道結論，畢竟2分鐘時間比較短，不符合他上課講話方式。

沈伯洋也透露找了親友團助陣，包含越南籍阿嬤、還有小時很照顧他的三叔公也找了市民主委當時幫他抽籤的Lidya以及在社群幫他分享推廣第二名蔡先生，希望藉由市民主委一起加油。

沈伯洋 辯論 蔣萬安 2026九合一選舉 台北市選舉

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