快訊

決戰最前線／鄭朝方不戴綠帽發藍帽 徐欣瑩拚勝選公式

直播／台北市長辯論會12:00開始了！蔣萬安、沈伯洋正面交鋒

北市辯論會／沈伯洋「先攻」提上任要解砍樹、兒虐和營養午餐三件事

聽新聞
0:00 / 0:00

毒駕修法蘇巧慧昨神隱今稱支持提高刑責 李競辦轟：雙面人設

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
李四川競選辦公室發言人吳亮賢表示，毒駕造成許多家庭破碎，蘇巧慧嘴喊支持修法提高刑責，在本屆立委相關提案卻「掛蛋」，關鍵投票時刻又選擇落跑，令市民看破她的雙面人設。圖／李四川競辦提供
李四川競選辦公室發言人吳亮賢表示，毒駕造成許多家庭破碎，蘇巧慧嘴喊支持修法提高刑責，在本屆立委相關提案卻「掛蛋」，關鍵投票時刻又選擇落跑，令市民看破她的雙面人設。圖／李四川競辦提供

立法院昨三讀通過毒駕致死提高刑期、最重可判死刑修法，民進黨新北市長候選人蘇巧慧神隱未投票，蘇巧慧今受訪稱「支持提高刑責」，李四川競選辦公室發言人吳亮賢表示，面對毒駕造成許多家庭破碎，蘇巧慧嘴喊支持修法提高刑責，在本屆立委相關提案卻「掛蛋」，關鍵投票時刻又選擇落跑，令市民看破蘇巧慧的雙面人設，「假裝傾聽民意，心中只有黨意」。

2026九合一選舉

吳亮賢指出，蘇巧慧挨批神隱未投票，卻宣稱是因在野黨匆促提出修正版本，但兩點基本事實可重重打臉她：第一，蘇巧慧本屆立委完全沒有提出針對毒駕提高刑責的修法版本，嘴喊支持在立法院卻「提案零作為」；第二，國民黨團首席副書記長洪孟楷踢爆，昨天上午立法院長召集朝野凝聚共識中，最終版本早已揭露，並且來回討論超過一個小時，最後決定先表決行政院版本、再表決各黨團版本，民進黨團白紙黑字簽下結論，最後卻又棄守落跑，證明蘇巧慧「有票不敢投，有責慧推卸」。

吳亮賢表示，蘇巧慧選擇黨意、藐視民意的劣跡斑斑。對於「長者健保排富免費」、「普發現金兩萬元」兩項重大民生法案，蘇巧慧在議事日程就投下反對票，連討論都不給討論，從頭開始封殺；在增加5天國定假日修法中，蘇巧慧更是一路投反對票，選擇與勞權站在對立面；對於財劃法修正、可增加新北374億元自主預算，蘇巧慧擔任10年立委零作為，表決時刻又在立法院強硬阻擋。

吳亮賢表示，毒駕造成許多家庭一輩子的傷痛，2024年新北市接連發生三重、土城員警遭毒駕撞死的悲劇，引發社會強烈憤怒，蘇巧慧身為新北市立委，不但沒有提出相關修法版本，又在最關鍵的投票時刻選擇神隱。面對攸關新北市民安全、福利、權益的重大法案，蘇巧慧不是神隱就是反對，請問蘇巧慧，當下一次新北市民權益又與民進黨意不同的時候，你會站在哪一邊？

李四川競辦表示，毒駕造成許多家庭破碎，蘇巧慧喊支持修法提高刑責，在本屆立委相關提案卻「掛蛋」，關鍵投票時刻又選擇落跑。圖／李四川競辦提供
李四川競辦表示，毒駕造成許多家庭破碎，蘇巧慧喊支持修法提高刑責，在本屆立委相關提案卻「掛蛋」，關鍵投票時刻又選擇落跑。圖／李四川競辦提供

蘇巧慧 毒駕 修法 2026九合一選舉 新北市選舉 李四川

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

立院三讀！毒駕十年內再犯致死 可判死、罰千萬

駁李四川批毒駕判死修法未投票是忽視民意 蘇巧慧：無法認同倉促立法

毒駕再犯致死可判死 洪孟楷：民進黨僅支持關5到12年 人命那麼廉價？

「毒駕可處死刑」沈伯洋未投票 蔣萬安競辦反問：不要有死刑？

相關新聞

辯論登場了！沈伯洋「先攻」提上任要解砍樹、兒虐和營養午餐三件事

2026台北市長選戰首場電視辯論今天中午12時登場，第一階段政見申論題分別8分鐘，民進黨台北市長候選人沈伯洋先感謝蔣市長答應辯論，知道最近蔣市長身體微恙、抱病參加，祝福早日康復。同時提到營養午餐部分，他說，不是一個禮拜一瓶鮮奶這麼簡單，上任百天要結合食農教育；同時取消廚餘秤重，不用讓教師做無謂工作。

直播／台北市長辯論會登場！蔣萬安、沈伯洋正面交鋒

2026台北市長選戰首場電視辯論會由TVBS與三立電視聯合舉辦，將於10月31日（周六）中午12時登場，地點在TVBS攝影棚舉行。尋求連任的國民黨台北市長蔣萬安，將與民進黨台北市長候選人沈伯洋同台辯論，針對個人政見與時事議題進行答辯。

甩感冒…蔣萬安全身藍西裝上陣辯論 曝出門前石舫亘給了深情擁抱

台北市長電視辯論今中午登場。民進黨候選人沈伯洋在主辦單位安排下先到場，台北市長蔣萬安約11點05分抵達會場，蔣穿上全套深藍色西裝，並打上與2022年電論辯論相似的藍紫點圖樣領帶到場。儘管先前因太累感冒身體不適，蔣今一現身，精神奕奕，氣色相當好，也比出「五號」高喊「有信心！」

獨／蔣萬安辯論應援團曝 戴錫欽領軍白相挺、被出征「講晚安女孩」也加入

台北市長選舉電視辯論今天中午登場，蔣萬安今出席選戰辯論會，場內應援團陣容曝光。20人應援團由戴錫欽擔任團長，集結議會黨團代表、競選團隊及市府代表。其中，日前代表蔣萬安抽中5號的「講晚安女孩」Yakira，也由蔣萬安親自邀請，再度加入應援行列。

鄭朝方親自設計5款飄帶 喊正向選戰讓創意當主角

新竹縣長選戰進入倒數，民進黨候選人鄭朝方競選總部再推選舉小物，今公布5款由鄭朝方親自參與設計的限量「隨行飄帶」，融入科技、客家、原民及地方意象。鄭朝方表示，希望以正向、歡樂方式打選戰，讓政策與創意成為主角。

陳亭妃拚選前最後衝刺！11月3日起鐵馬騎遍台南37區

民進黨台南市長候選人陳亭妃選戰進入最後衝刺，將於11月3日啟動「37區鐵馬騎行」，從歸仁出發，一路深入台南各行政區，預計11月27日下午抵達新營長勝營區，完成37區行動，並舉辦選前大型造勢活動，呼籲支持者將熱情轉化為選票。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。