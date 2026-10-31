毒駕修法蘇巧慧昨神隱今稱支持提高刑責 李競辦轟：雙面人設

立法院昨三讀通過毒駕致死提高刑期、最重可判死刑修法，民進黨新北市長候選人蘇巧慧神隱未投票，蘇巧慧今受訪稱「支持提高刑責」，李四川競選辦公室發言人吳亮賢表示，面對毒駕造成許多家庭破碎，蘇巧慧嘴喊支持修法提高刑責，在本屆立委相關提案卻「掛蛋」，關鍵投票時刻又選擇落跑，令市民看破蘇巧慧的雙面人設，「假裝傾聽民意，心中只有黨意」。

吳亮賢指出，蘇巧慧挨批神隱未投票，卻宣稱是因在野黨匆促提出修正版本，但兩點基本事實可重重打臉她：第一，蘇巧慧本屆立委完全沒有提出針對毒駕提高刑責的修法版本，嘴喊支持在立法院卻「提案零作為」；第二，國民黨團首席副書記長洪孟楷踢爆，昨天上午立法院長召集朝野凝聚共識中，最終版本早已揭露，並且來回討論超過一個小時，最後決定先表決行政院版本、再表決各黨團版本，民進黨團白紙黑字簽下結論，最後卻又棄守落跑，證明蘇巧慧「有票不敢投，有責慧推卸」。

吳亮賢表示，蘇巧慧選擇黨意、藐視民意的劣跡斑斑。對於「長者健保排富免費」、「普發現金兩萬元」兩項重大民生法案，蘇巧慧在議事日程就投下反對票，連討論都不給討論，從頭開始封殺；在增加5天國定假日修法中，蘇巧慧更是一路投反對票，選擇與勞權站在對立面；對於財劃法修正、可增加新北374億元自主預算，蘇巧慧擔任10年立委零作為，表決時刻又在立法院強硬阻擋。

吳亮賢表示，毒駕造成許多家庭一輩子的傷痛，2024年新北市接連發生三重、土城員警遭毒駕撞死的悲劇，引發社會強烈憤怒，蘇巧慧身為新北市立委，不但沒有提出相關修法版本，又在最關鍵的投票時刻選擇神隱。面對攸關新北市民安全、福利、權益的重大法案，蘇巧慧不是神隱就是反對，請問蘇巧慧，當下一次新北市民權益又與民進黨意不同的時候，你會站在哪一邊？