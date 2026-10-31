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盧秀燕談蔣萬安首場辯論：他只要平實做自己、台北市民會讓他連任

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市議員候選人陳本添今天成立競選總部，台中市長盧秀燕到場助選。記者游振昇／攝影
台中市議員候選人陳本添今天成立競選總部，台中市長盧秀燕到場助選。記者游振昇／攝影

台中市議員候選人陳本添今天在后里區成立競選總部，台中市長盧秀燕到場助選，被問到蔣萬安今天中午的電視辯論，盧秀燕表示，蔣萬安或許不是一個激情表現、激情言辭的人，但是他是一個平實做事的人，他過去4年治理，讓台北市民感到對生活滿意高達8成，他只要平實地做自己，台北市民會懂的、會欣賞他的、會讓他連任的。

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盧秀燕表示，今天中午台北市長候選人電視辯論，這是蔣萬安的第一場辯論，她對蔣萬安有信心，她說，根據最近發布的一項民調，台北市有將近8成的市民對他們的生活感到滿意，這是非常重要的。

盧秀燕 蔣萬安 辯論 2026九合一選舉 台北市選舉

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