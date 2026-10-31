國民黨北北基宜1108大造勢「暫緩進行」 陳以信：配合候選人行程

選戰倒數不足一個月，國民黨今在新竹縣立體育館舉辦第2場分區萬人造勢活動，為桃園、竹縣、竹市、苗栗等4縣市長候選人拉抬選情。傳國民黨中央拍板，原定11月8日辦的第3場北北基宜造勢取消不辦，對此國民黨文傳會主委陳以信表示，配合各候選人行程，11月8日這場「暫緩進行」。

國民黨分區萬人造勢接連生變。除了北北基宜場次確定取消，原訂11月14日舉行的第四場「嘉嘉南高屏」聯合造勢，也因高雄候選人婉拒，經黨高層運作後移師台南安南區樺谷夜市，並順延至11月15日舉行。

據透露，北北基宜這場踩剎車有兩大原因，一是北部近期基層動員已現疲態；二是爭取連任的蔣萬安因微恙暫停行程，競選行程被迫調整。若強推延期，恐影響新北、基隆及宜蘭等縣市長候選人的行程，屆時一旦有人無法出席，不僅場面難看，動員號召力也將受挫，權衡之下才決定直接取消。

事實上，跨縣市大型造勢的檔期協調向來棘手。黨內人士舉例，嘉嘉南高屏場正是因候選人時間喬不攏才延後一天，如今轉移至台南樺谷夜市，距高鐵站車程遙遠，大眾運輸甚至得轉乘3趟、耗時90分鐘以上，恐成為這場造勢最棘手的交通難題。