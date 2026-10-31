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影／盧秀燕、江啟臣合體助選市議員候選人陳清崧 呼籲里長全壘打

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市議員候選人陳清崧競總今天成立，市長盧秀燕、市長候選人江啟臣和立委楊瓊瓔合體為陳清崧助選。記者游振昇／攝影
台中市議員候選人陳清崧競總今天成立，市長盧秀燕、市長候選人江啟臣和立委楊瓊瓔合體為陳清崧助選。記者游振昇／攝影

台中市議員候選人陳清崧競總今天成立，市長盧秀燕、市長候選人江啟臣和立委楊瓊瓔合體為陳清崧助選；江啟臣表示，市政工作一棒接一棒，他接盧秀燕市長的棒子，就像陳清崧接他母親羅永珍的棒子，一定要接棒成功，服務和守護台中。

2026九合一選舉

台中市長盧秀燕今天助選時肩上立一個小南瓜，她說今天是萬聖節，現場提供有獎徵答的糖果，答對題只能送一顆，因為現在正值選舉，避免困擾。

參選台中市長的立法院副院長江啟臣表示，陳清崧這次要接棒他母親市議員羅永珍服務棒子，羅永珍以前服務地方很輕鬆，因為有陳清崧，現在要輕鬆就選陳清崧，他說市政工作一棒接一棒，他接盧秀燕市長的棒子，就像陳清崧接他母親羅永珍的棒子，一定要接棒成功，服務和守護台中。

江啟臣表示，陳清崧這棒很重要，特別是在潭雅神區，地方建設要接續，此區不只是產業重鎮，更是年輕人要在此就業和創業地方，需要陳清崧這種年輕議員為大家發聲，爭取經費，同時監督江啟臣的市政。他說未來的台中可以繼續升級和幸福，讓這座城市更繁榮和進步，大台中不只要大，還要強和勇，這是一座國際級、聰明和永續經營的城市。

盧秀燕和楊瓊瓔助選時都細說羅永珍擔任議員期間為神岡爭取的建設，陳清崧是羅永珍服務處執行長，這對母子為地方爭取多年建設，盧秀燕和楊瓊瓔都呼籲神岡人集中選票支持陳清崧，讓這對母子繼續服務地方，也呼籲神岡人讓這次選舉中，國民黨籍神岡區的里長都當選。

台中市議員候選人陳清崧競總今天成立，市長盧秀燕、市長候選人江啟臣和立委楊瓊瓔合體為陳清崧助選。記者游振昇／攝影
台中市議員候選人陳清崧競總今天成立，市長盧秀燕、市長候選人江啟臣和立委楊瓊瓔合體為陳清崧助選。記者游振昇／攝影

台中市議員候選人陳清崧競總今天成立，市長盧秀燕助選，她肩上立一個南瓜，代表今天是萬聖節。記者游振昇／攝影
台中市議員候選人陳清崧競總今天成立，市長盧秀燕助選，她肩上立一個南瓜，代表今天是萬聖節。記者游振昇／攝影

盧秀燕 江啟臣 議員 2026九合一選舉 台中市選舉

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