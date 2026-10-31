AI政見成關鍵 雙北市長參選人搶攻智慧城市治理

九合一大選將至，在AI浪潮下，台北市、新北市的市長參選人不約而同提出AI政策，鎖定產業、教育、市政服務，盼打造智慧城市，也透過AI協助分析資料、掌握議題，為選戰增添助力。

民進黨台北市長參選人沈伯洋競選辦公室表示，沈伯洋帶領團隊用AI輔助分析公開資料，建立「市民之槌市政資料庫」，納入市民熱線1999歷年資料、台北市議會公報、即時質詢、審計部報告等，轉為文字分析，讓沈伯洋掌握各市政議題，了解痛點制定政策。

沈伯洋競辦表示，未來規劃成立專業AI支援團隊，輪流派駐市府各局處協助公務員；「台北研究院」則整合產業、市政、都市發展，應用AI分析交通路網、模擬都市發展、評估氣候風險、分析教育與照護需求等。

針對產業發展，沈伯洋規劃「北士科星群計畫」，讓北投士林科技園區成為結合AI產業、城市生活、創新應用的實驗場域，包括變電站與電動公車充電站的「雙站合一」，搭配無人載具、數位圖書館等6項實驗沙盒。

尋求連任的國民黨籍台北市長蔣萬安競選辦公室表示，蔣萬安任內積極推動AI政策，從教育轉型、市政創新到人才培育，持續將AI導入城市治理與市民生活，也計畫在北士科設立亞洲首座AI教育中心，統籌師資培訓、課程設計及產學合作。

針對產業面，蔣萬安提出規劃松山機場遷建，打造AI園區，向北對接北士科、向東串接內湖科技園區、南港生技與軟體產業園區、向南連接市中心，形成AI科技廊帶，推估可創造新台幣12兆產值，帶動龐大經濟動能。

市政服務方面，蔣萬安提出由資訊局研究、開發政府版本的AI Agent（AI代理），製作公部門專用，安全、可信的OpenClaw，加速提升市政服務效率、減輕公務人員工作負擔。

民進黨籍新北市長參選人蘇巧慧早在2020年就成立podcast頻道「水獺媽媽巧巧話」，6年來共錄製360集以上的故事，從2024年起更在YouTube推出外景節目「新北百寶箱」，實際走進新北各角落，挖掘不同面貌與故事。

蘇巧慧強調，若當選市長，將導入AI工具協助公務人員，縮減公文往返時間、加速跨局處資料串接，不只減輕公務人員負擔，更要打造「簡政便民」的政府。運用AI與數位技術「化繁為簡」，整合跨局處重複的評鑑指標及書面審查流程。

蘇巧慧表示，運用AI大數據將公車路網效益最佳化、推動智慧號誌，甚至推動彈性上下班時間，紓解長年交通壅塞問題。另外，運用AI科技推動市政，如建立「客家文化主權AI資料庫」，讓市民不受時間、空間限制，隨時隨地都能輕鬆學客語，讓客家文化接軌AI新時代。

國民黨新北市長參選人李四川競選辦公室表示，已藉由AI整合公開市政資料、民眾陳情、地方座談和輿論，以更高效率掌握市民需求、彙整資料及數據，作為提出各項政見時的參考資料庫。

李四川競辦指出，善用AI推動升級城市的政策，包含教育、產業、交通、高齡照護等面向。教育方面，第一階段全面補助教師AI工具，於各校建置AI應用環境；第二階段將輔導學生使用AI學習工具，推動「生生有AI學伴」，協助因材施教、補強弱科、強化自主學習。

李四川也提出推動AI智慧交通，包括升級動態號誌、智慧站牌與智慧運輸，讓消防救護優先、公車更準時、道路更順暢；此外，建立「北北基桃交通大數據平台（MaaS Platform）」，整合大眾運輸、YouBike、停車與轉乘資訊，讓市民省時間也顧安全。