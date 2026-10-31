蔣萬安、沈伯洋電視辯論中午登場...TVBS總部周邊警力部署滴水不漏

年底選戰倒數28天，台北市長電視辯論今中午登場。不過辯論尚未開始，因有護樹團體上午11點將到主辦電視辯論的會場TVBS總部前抗議，今天北市警局也重兵部署，除開來警備車，一早就加派警力維安，TVBS總部周圍警力部署滴水不漏。

台北市長電視辯論會今天中午12點登場，沈伯洋、蔣萬安兩人約11點到現場梳化，今天的電視辯論將有交叉詰問、媒體提問環節，一開始會由沈伯洋先政見申論8分鐘、接下來由蔣萬安政見申論8分鐘；接下來進入兩階段的交叉詰問環節；還有分別由TVBS、三立代表媒體提問；最後由蔣萬安、沈伯洋進行六分鐘的候選人結論。

北市長電視辯論今中午登場。不過辯論尚未開始，因有護樹團體上午11點將到主辦電視辯論的會場TVBS總部前抗議，今天北市警局也重兵部署，除開來警備車，一早就加派警力維安，TVBS總部周圍警力部署滴水不漏。記者林麗玉／攝影