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辯論遭柯志恩酸低頭看稿 賴瑞隆向沈伯洋喊話加油

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
高雄市長候選人賴瑞隆向台北市長候選人沈伯洋喊話加油，建議沈用正向、溫暖、理性面對今天中午登場的辯論。記者巫鴻瑋／翻攝
高雄市長候選人賴瑞隆向台北市長候選人沈伯洋喊話加油，建議沈用正向、溫暖、理性面對今天中午登場的辯論。記者巫鴻瑋／翻攝

民進黨高雄市長候選人賴瑞隆今天上午前往旗山體育場出席農產品行銷活動，針對昨晚辯論會後外界議論其看稿比例偏高、遭對手柯志恩酸「不要再背稿」一事，賴瑞隆今受訪心情未受影響，還特地為今天中午也將上場辯論的台北市長候選人沈伯洋隔空喊話加油打氣。

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賴瑞隆表示，昨晚的辯論會是讓他詳細跟市民做更多說明的機會，不管是城市願景、過去政績或是未來目標，團隊都做了充分的準備，也準備了相當多的資料跟數據向市民說明清楚未來該怎麼做、如何讓高雄更好。

他說，「這也是一個認真、努力的表現，我們全力以赴，讓市民知道我們過去做事很認真、很努力，未來我們一樣會很認真、很努力地完成各項工作」。

不過昨晚辯論會上，柯志恩火力全開，批賴瑞隆「詞彙不夠豐富」、「時間都沒用完」，最後甚至脫稿演出。

柯志恩先是猛攻賴瑞隆收取雲豹能源300萬元政治獻金，並接連舉辦公聽會，對利益迴避的標準很低，質疑日後「會不會一手收錢一手辦事？」柯批評，賴晉用涉嫌挪用公款的許銘春，以及有虐兒紀錄的後援會幹部，是在「霸凌勞工、霸凌土地、霸凌幼童」，柯志恩更開批賴瑞隆只會講「造謠、抹黑」，酸賴「詞彙應該豐富一點」。

而因今天中午沈伯洋將登場與台北市長蔣萬安進行辯論，賴瑞隆也隔空送暖、給予沈鼓勵，賴瑞隆笑說，前幾天PUMA（沈伯洋）也曾為他加油打氣，今天換他為沈伯洋加油「PUMA加油，希望你今天充分論述，用正向、溫暖、理性，讓市民感受到你已經做好準備、要成為台北市長，我相信你會有很好的表現」。

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