駁李四川批毒駕判死修法未投票是忽視民意 蘇巧慧：無法認同倉促立法

民進黨新北市長候選人蘇巧慧上午再度被問到昨天立院三讀通過毒駕加重刑責，但是她未投票，遭對手陣營批評背離民意。她強調支持行政院的修法版本，但無法認同在野黨未經充分討論就倉促立法。

蘇巧慧說，打擊毒駕、提高刑責是她非常支持的方向，且支持行政院提高刑責、增加罰款、甚至沒收犯案車輛的修正版本。但是昨天其實是在投票前半小時，藍白黨團才匆促提出修正版本，不僅未經充分討論，也沒有討論到獄政配套和刑法體系的完整性，充分彰顯倉促立法。

她認為這麼重要的法案還是應該要經過充分討論，才能完成整個社會，甚至是不分朝野所期待共同打擊毒駕、共同防治毒駕的重要任務。

至於台北市今天將舉行市長候選人辯論，2周之後新北市長候選人的公辦政見發表會也將登場。蘇巧慧說，昨天在立法院有碰到沈伯洋，他非常認真在準備辯論，相信已做好充分準備，預祝他今天辯論會一切順利。

至於11月13日的新北市公辦政見發表會，她重申不管是公辦政見發表會或電視台邀請的辯論會，甚至是學生論壇，只要有任何邀約都會第一時間答應，「因為我非常希望能夠把握所有機會，向市民們報告政見願景，所以如果有機會，我都非常樂意參與」。

蘇巧慧且強調選戰最後28天，一定會加速、加速再加速，衝刺、衝刺再衝刺，全力在最後階段和新北隊一起完成最後一哩路。「我覺得大家真的都是期待一個新時代的到來，我也會證明蘇巧慧就是新北市長未來最好的人選」。

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