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影／台北市長辯論即將登場 鄭麗文：對蔣萬安有信心一定贏

攝影中心／ 記者黃仲裕／彰化即時報導
國民黨主席鄭麗文（左）上午出席彰化縣長候選人魏平政競選總部舉行的132周年黨慶，與70年資深黨員合影。記者黃仲裕／攝影
國民黨主席鄭麗文（左）上午出席彰化縣長候選人魏平政競選總部舉行的132周年黨慶，與70年資深黨員合影。記者黃仲裕／攝影

眾所矚目的台北市長辯論今天中午12點登場，國民黨主席鄭麗文上午出席彰化縣長候選人魏平政競選總部舉行的132周年黨慶時表示，對於蔣萬安有信心，一定會贏得台北市民的認同。

2026九合一選舉

鄭麗文在「力挺彰化、迎向未來」造勢大會上針對政府稅收超徵及國家財政現況表示，近年政府稅收超徵，甚至連人民繳交的稅金也遭到過度徵收，質疑這些稅款的去向與運用是否合理。

鄭麗文特別提到，台灣身為高科技島嶼，AI與各項產業蓬勃發展、創造出龐大產值，理應讓全民共享經濟成果。然而，面對民進黨政府的執政表現，呼籲在場民眾，必須透過選票表達不滿與監督。

鄭麗文強調，選戰進入倒數關鍵時刻，為了避免選票分散，讓真正關心地方發展的聲音能夠進進入國會，呼籲大家集中選票、全力支持國民黨，才能發揮最強監督力量，促使政府改善施政。

國民黨主席鄭麗文上午針對政府稅收超徵及國家財政現況提出嚴厲批判。她指出，近年政府稅收超徵，甚至連人民繳交的稅金也遭到過度徵收，質疑這些稅款的去向與運用是否合理。記者黃仲裕／攝影
國民黨主席鄭麗文上午針對政府稅收超徵及國家財政現況提出嚴厲批判。她指出，近年政府稅收超徵，甚至連人民繳交的稅金也遭到過度徵收，質疑這些稅款的去向與運用是否合理。記者黃仲裕／攝影

國民黨主席鄭麗文（圖）上午出席彰化縣長候選人魏平政競選總部舉行的132周年黨慶，親自將彰化縣長王惠美致贈的生日蛋糕火苗吹熄。記者黃仲裕／攝影
國民黨主席鄭麗文（圖）上午出席彰化縣長候選人魏平政競選總部舉行的132周年黨慶，親自將彰化縣長王惠美致贈的生日蛋糕火苗吹熄。記者黃仲裕／攝影

鄭麗文 辯論 蔣萬安 2026九合一選舉 台北市長

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