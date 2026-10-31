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影／台北市長辯論即將登場 鄭麗文：對蔣萬安有信心一定贏
眾所矚目的台北市長辯論今天中午12點登場，國民黨主席鄭麗文上午出席彰化縣長候選人魏平政競選總部舉行的132周年黨慶時表示，對於蔣萬安有信心，一定會贏得台北市民的認同。
鄭麗文在「力挺彰化、迎向未來」造勢大會上針對政府稅收超徵及國家財政現況表示，近年政府稅收超徵，甚至連人民繳交的稅金也遭到過度徵收，質疑這些稅款的去向與運用是否合理。
鄭麗文特別提到，台灣身為高科技島嶼，AI與各項產業蓬勃發展、創造出龐大產值，理應讓全民共享經濟成果。然而，面對民進黨政府的執政表現，呼籲在場民眾，必須透過選票表達不滿與監督。
鄭麗文強調，選戰進入倒數關鍵時刻，為了避免選票分散，讓真正關心地方發展的聲音能夠進進入國會，呼籲大家集中選票、全力支持國民黨，才能發揮最強監督力量，促使政府改善施政。
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