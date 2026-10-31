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陳世凱站台莊競程送交通牛肉 加碼曝新竹捷運「綠線」

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
民進黨新竹市長候選人莊競程今天舉辦競選總部暨百工百業後援會成立大會，交通部長陳世凱回鄉站台。記者黃羿馨／攝影
民進黨新竹市長候選人莊競程今天舉辦競選總部暨百工百業後援會成立大會，交通部長陳世凱回鄉站台。記者黃羿馨／攝影

民進黨新竹市長候選人莊競程今天舉辦競選總部暨百工百業後援會成立大會，交通部長陳世凱回鄉站台，針對新竹捷運建設釋出承諾，指交通部已補助紅、藍線可行性研究，未來還有綠線，喊話莊競程若當選市長，中央將全力協助，力拚未來4年「三線齊發」。

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陳世凱致詞時表示，莊競程一直向他爭取新竹捷運，希望未來4年內達成「三線齊發」。目前交通部已補助新竹市政府進行捷運紅線、藍線可行性研究，未來還會有一條綠線，「只要競程當市長，以他的積極跟效率，我相信在交通部的協助之下，我們三條捷運一起啟動。」

除捷運外，陳世凱也承諾支持莊競程推動智慧交通。他說，新竹生產這麼多晶片及科技產品，卻沒有充分把「智慧」運用在交通號誌上，相當可惜；莊競程已與他討論相關構想，未來若當選，交通部將透過補助協助新竹市政府建置智慧交通，讓市區號誌更智慧、道路更順暢。

陳世凱今天也大打「新竹牌」，表示自己出生於新竹，曾就讀新竹國小、西門國小，今天是帶著光榮感回到故鄉。他形容，新竹的風「吹起整個台灣的科技跟經濟」，新竹是台灣經濟的火車頭，因此中央更應協助改善新竹交通。

陳世凱指出，在立委柯建銘及中央政府努力下，投入新竹的交通建設達1435億元。大新竹生活圈持續發展，民眾活動範圍涵蓋桃竹苗甚至台北，跨區交通尤其重要。

陳世凱也宣布，台鐵將針對大學生推動長程搭車5折優惠，未來年輕人到外地求學，搭乘台鐵50公里以上長距離路程即可享5折優惠，減輕學生跨縣市通勤及返鄉的交通負擔。

針對國道塞車問題，他表示，竹科發展帶來龐大車流，中央正推動國道1號楊梅至頭份段高架拓寬，工程分5標辦理，經費達1314.15億元，希望改善每天進出竹科、竹北及往返台北的交通；台61線西濱快速道路頭份路段也持續改善。

陳世凱另指出，中央已投入6.8億元補助新竹停車場建設，包括關埔國小、關東國小、漁人碼頭及圖書館等共6座停車場。

談到地方財政，陳世凱表示，財劃法讓新竹一年增加200多億元，重點不是把錢發掉，而應投入交通、都市及環境建設。他並批評過去4年「效率極低」，最後以「有志者事竟成」替莊競程造勢，喊出「新竹只要有競程，我們一定事竟成」，呼籲支持莊競程當選市長。

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