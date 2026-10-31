「洋流」外溢澎湖 吳淑瑾發沈伯洋飄帶掀熱潮

民主進步黨台北市長參選人沈伯洋「洋流」外溢澎湖縣，民進黨澎湖縣長參選人吳淑瑾今天在馬公市中華路口與市場發沈伯洋飄帶，吸引民眾爭相索取，增添離島選戰熱度。

民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄上午到澎湖陪吳淑瑾與民進黨馬公市長參選人黃健忠等拜票與掃街，並發送飄帶，受民眾歡迎。

莊瑞雄表示，選前28天關鍵時刻，全台灣把澎湖列為最關注的地方，看到吳淑瑾等在選戰最後階段拚戰，感到不捨，希望一定要團結最後衝刺，非常有信心能開花結果，開出很好成績，延續澎湖縣長陳光復任內很好的政績，讓民眾有感。