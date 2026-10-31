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台東縣長不好當！政見要會講、歌喉也要好？吳秀華、陳瑩都開唱

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣長選舉除了拚政見，也拚歌喉！吳秀華（左）昨晚與縣長饒慶鈴（右）在鐵道市集同台合唱「至少還有你」，兩人唱完後熱情擁抱，成為活動現場焦點。圖／吳秀華競辦提供
台東縣長選舉除了拚政見，也拚歌喉！吳秀華（左）昨晚與縣長饒慶鈴（右）在鐵道市集同台合唱「至少還有你」，兩人唱完後熱情擁抱，成為活動現場焦點。圖／吳秀華競辦提供

台東縣長選舉除了拚政見、拚組織，最近還多了一項另類較勁項目，就是「拚歌喉」！前縣長黃健庭與現任縣長饒慶鈴過去都曾在大型音樂活動場合登台高歌，歌聲讓民眾留下深刻印象，如今藍綠兩位縣長參選人吳秀華陳瑩也陸續與饒慶鈴合唱，讓選舉場合多了幾分音樂氣氛。

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黃健庭與饒慶鈴過去曾在大型音樂活動場合一展歌喉，好聲音讓不少民眾驚豔，也有人直呼：「台東縣長都那麼厲害，很會唱！」甚至有人開玩笑說，「台東出過不少金曲歌王、歌后，縣長會唱歌似乎也是基本功」，讓政壇歌唱話題增添不少趣味。

昨晚台東鐵道市集舉辦「台東有聲音！卡K開麥拉×萬聖節微光集踩街派對」，結合萬聖節踩街、市集與音樂展演，吸引大批民眾熱情參與。饒慶鈴與吳秀華也到場同樂，兩人更一起登上舞台，合唱林憶蓮經典歌曲「至少還有你」。隨著熟悉旋律響起，兩人熱情開唱，唱到最後還給彼此一個熱情擁抱，台上台下掌聲與歡呼聲不斷，成為當晚活動的亮點。

另一位民進黨縣長參選人陳瑩日前也曾與饒慶鈴合唱「愛你一萬年」，更在個人臉書貼文幽默表示：「聽說台東縣長要會唱歌，我早就準備好了！」直接呼應台東政壇近期的歌唱話題，展現輕鬆一面。

從黃健庭過去的舞台演出，到如今吳秀華、陳瑩陸續與饒慶鈴合唱展現歌喉，台東縣長選舉除了政策與市政議題，也意外多了音樂話題。

民進黨台東縣長候選人陳瑩（右）日前與縣長饒慶鈴（左）同台合唱「愛你一萬年」，也為台東縣長選戰增添歌唱話題。圖／擷取自陳瑩臉書
民進黨台東縣長候選人陳瑩（右）日前與縣長饒慶鈴（左）同台合唱「愛你一萬年」，也為台東縣長選戰增添歌唱話題。圖／擷取自陳瑩臉書

陳瑩 吳秀華 2026九合一選舉 台東縣選舉

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