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詹江村再爆水利小組長替黃世杰辦問政說明會 農水署桃管處：私人行為

聯合報／ 記者張裕珍／桃園即時報導
國民黨桃園市議員詹江村昨晚在臉書爆料，農水署湖口與新屋工作站小組長聯誼會接連幫民進黨桃園市長候選人黃世杰舉辦問政說明會，現場有雙主菜便當、發送麵條，質疑是否濫用公帑輔選。圖／取自詹江村臉書
國民黨桃園市議員詹江村昨晚在臉書爆料，農水署湖口與新屋工作站小組長聯誼會接連幫民進黨桃園市長候選人黃世杰舉辦問政說明會，現場有雙主菜便當、發送麵條，質疑是否濫用公帑輔選。圖／取自詹江村臉書

國民黨桃園市議員詹江村昨晚在臉書爆料，農水署湖口與新屋工作站小組長聯誼會接連幫民進黨桃園市長候選人黃世杰舉辦問政說明會，現場有雙主菜便當、發送麵條，質疑是否濫用公帑輔選、恐涉及貪瀆不法。農水署桃管處今早回應，據了解說明會為小組長私人自發舉辦，與桃管處無關也無授意，將請小組長留意不得以公務機關名義宣傳、動員。

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詹江村在臉書發文並附上邀請函與活動照片，提到10月19日農水署湖口工作站小組長聯誼會幫黃世杰舉辦問政說明會、10月30日農水署新屋工作站小組長聯誼會又以同樣名目，幫黃世杰辦問政說明會，相關活動有疑義。

詹江村說，問題在於農田水利工作站小組長不是一般民間社團幹部，而是由主管機關農田水利署自行遴選，負責協助農田灌溉與水利管理相關工作；這幾場活動現場還提供參加者免費雙主菜便當，活動結束還可以領麵線，不知道這些場地、雙主菜便當、麵線、傳單與活動相關費用究竟由誰支付？

詹也質疑，活動是否動用工作站行政人員、辦公資源、聯絡名冊或其他公務資源協助呢？而這些小組長們接連幫某一位政治人物舉辦活動，到底是他們自主發起，還是有「高層」去影響的呢？

由於黃世杰父親是農田水利基金會董事長黃金德，加上先前才爆出農水署桃園管理處相關交流餐會，現場替黃喊凍蒜、還發雞蛋禮盒，引發藍營質疑行政不中、涉嫌賄選質疑。詹質疑小組長替黃舉辦問政說明會背後運用資源、關係。

對此，農田水利署桃園管理處管理組長李志浩今早回應，據了解是小組長私人的支持行為，桃園管理處並不知情，也沒有授意，相關問政說明會活動也沒有動用到公務資源，屬於小組長自發性舉辦的活動。

李志浩也說明，小組長在水利會時代就已有相關職位，隸屬於各工作站底下，原本為會員投票選出，在水利會改制為公務機關之後，採登記遴選制度，類似鄰長性質。

不過，李志浩強調，桃管處對於小組長有監督之責，會再提醒小組長們相關活動不能夠打著公務機關的名義號召與動員。

國民黨桃園市議員詹江村昨晚在臉書爆料，農水署湖口與新屋工作站小組長聯誼會接連幫民進黨桃園市長候選人黃世杰舉辦問政說明會，現場有雙主菜便當、發送麵條，質疑是否濫用公帑輔選。圖／取自詹江村臉書
國民黨桃園市議員詹江村昨晚在臉書爆料，農水署湖口與新屋工作站小組長聯誼會接連幫民進黨桃園市長候選人黃世杰舉辦問政說明會，現場有雙主菜便當、發送麵條，質疑是否濫用公帑輔選。圖／取自詹江村臉書

國民黨桃園市議員詹江村昨晚在臉書爆料，農水署湖口與新屋工作站小組長聯誼會接連幫民進黨桃園市長候選人黃世杰舉辦問政說明會，現場有雙主菜便當、發送麵條，質疑是否濫用公帑輔選。圖／取自詹江村臉書
國民黨桃園市議員詹江村昨晚在臉書爆料，農水署湖口與新屋工作站小組長聯誼會接連幫民進黨桃園市長候選人黃世杰舉辦問政說明會，現場有雙主菜便當、發送麵條，質疑是否濫用公帑輔選。圖／取自詹江村臉書

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