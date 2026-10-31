李四川備戰新北辯論：市政早深刻在心中 談蔣萬安辯論「深具信心」

台北市長辯論今午舉辦，國民黨新北市長候選人李四川今表示，他對蔣萬安的表現深具信心。李四川強調，他與蔣萬安共事3年多，蔣萬安在他心中就是最好的市長，「蔣萬安就是蔣萬安，我對他相當有信心，為他加油！」。至於新北市將於11月13日舉辦公辦電視政見發表會，李四川也指，過去無論在台北縣或新北市服務，所有市政發展「早已深刻在自己心中」，他會努力準備。

李四川說，「以前都是用做的，很少用說的」，這次他會努力好好準備辯論，提出明確的施政藍圖，讓新北市的市民能夠清楚了解他將如何具體實施各項政見。

對於各大電視台與網路平台的辯論邀約，李四川也說，對於所有電視台跟平台的邀請，都可以討論，只要有了具體結果，他都願意參加。

此外，李四川競選團隊昨晚推出競選歌曲「勇敢想，勇敢做」大合唱的 MV，也邀請民眾黨市議員候選人一起參與，李四川表示，其實這首歌的主角不是他也不是所有議員候選人，最主要是唱出新北市404萬市民的生活，他與所有議員候選人都是做事連線，希望一起為新北打拚，讓市民能夠安居樂業，這個才是最主要的目的。