影／侯友宜陪鄧凱勛福德市場掃街 板橋議員12搶9激戰

新北市第五選區（板橋區）市議員選情進入白熱化階段，新北市長侯友宜於今天上午親自前往板橋區福德市場，陪同國民黨新秀市議員候選人號次11號的鄧凱勛掃街拜票，向市場攤商與民眾熱情懇託。

侯友宜在拜票時特別向大眾推薦，表示年輕有為的鄧凱勛對公共事務充滿熱情，且能深入基層、清晰闡述板橋區的建設願景，呼籲鄉親給予年輕人最大的支持與機會，讓具備行動力的鄧凱勛順利進入市議會服務。

獲得市長高度肯定與站台加持的鄧凱勛也展現高度信心，向現場民眾分享了一個有趣的巧合，指出自己抽到的11號號次與市長有著深厚的默契。鄧凱勛強調，11號不僅代表著「市長與委員同行」，更象徵著他是靠著雙腿一步一腳印、扎實跑出11號的公車號次。

他笑稱板橋的各項重大願景與建設，都是在侯市長的帶領下一一實現，因此非常高興能與侯市長站在同一陣線，期盼未來能追隨市長的腳步，共同為板橋的建設與未來打拼。

這次板橋第五選區市議員選舉競爭異常激烈，總計呈現「12搶9」的白熱化局面。由於國民黨與民進黨各自提名5人參選，再加上民眾黨及司法改革黨各提名1人，讓這場選戰充滿張力。隨著大環境藍綠白三黨積極插旗，加上多位重量級政壇人士交棒或轉戰，地方政治板塊正面臨前所未見的大洗牌，形成「老將力守、新人廝殺」的複雜態勢。

在現有格局中，地方政壇分析指出，10號黃淑珍雖代表司法改革黨參選，但因屬少數政黨，在6名現任議員基礎穩固的情況下，本屆最關鍵的戰場實際上落在了藍綠白「5名新人搶攻最後3席」的實質淘汰賽。其中，國民黨籍現任立委葉元之成功轉戰國會後，所遺留下近2.8萬票的龐大游離票空間，更成為各陣營新人積極爭奪與瓜分的關鍵大餅。

除了新舊交替的選票流向備受矚目外，多位老將交棒也為選戰增添話題。國民黨資深老將周勝考與民進黨本屆遞補現任議員的石一佑，雙雙選擇不連任並交棒給下一代，分別由周韋翰與陳俊諺披掛上陣。這不僅讓本屆板橋選戰被外界戲稱為「政二代與新秀的卡位戰」，更嚴峻考驗著雙方家族過去累積的地方服務系統與組織票源轉移成功率。

在現任議員部分，藍綠陣營共有6位現任老將尋求連任，包含國民黨籍的林國春、劉美芳、曾煥嘉，以及民進黨籍的戴瑋姍、山田摩衣與黃淑君。由於這6人長期深耕地方且具備極高的知名度，地方評估其選情相對穩定，目前普遍被歸類在安全名單之中，這也讓其他新人必須在有限的空間內殺出重圍。

各政黨在提名策略上也各有布局。國民黨提名的5席中，除了1號周韋翰接棒父親周勝考、承接深厚地方派系票源外，11號鄧凱勛則屬於前主席朱立倫系統的新秀，主打年輕人的空戰與陸戰能量，積極爭取中間選民、年輕族群以及葉元之釋出的游離票。

民進黨則喊出「五席全上」的口號，除了9號陳俊諺接棒母親石一佑的基層團隊外，12號李昆穎作為前副主委李文忠之子，具備中央行政歷練與土木專業，近期更透過與黨內要角合體看板積極衝刺，成為綠營力拼5席全上的關鍵黑馬。

此外，第三勢力民眾黨也全力在板橋插旗，推出前宜蘭縣議員林成功之女林子宇以6號參選。林子宇在地方主打年輕吸睛的「美女刺客」形象，憑藉高聲量主攻揭弊路線，被評估在新人中具備領先的空戰能量，極可能吸納不滿藍綠的中間年輕選票。

作為新北市最大的票倉，板橋選區在市長選戰激戰的帶動下，市議員選情同樣緊繃。隨著投票日逼近，第三勢力能否成功突圍、藍營能否穩固葉元之留下的2.8萬票，以及綠營能否藉由聯合效應達成全壘打，將是11月28日最終勝負的關鍵所在。

新北市長侯友宜今天上午陪國民黨新秀市議員候選人鄧凱勛到板橋區福德市場掃街拜票。記者王長鼎／攝影