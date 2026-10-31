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指洋流製造出來但外溢不能等閒視之 李乾龍：北北基有危機也是轉機

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
國民黨副主席李乾龍今天上午到基隆參加國民黨黨慶活動，並與黨部主委林沛祥立委一起為市長謝國樑加油打氣。記者游明煌／攝影
國民黨副主席李乾龍今天上午到基隆參加國民黨黨慶活動，並與黨部主委林沛祥立委一起為市長謝國樑加油打氣。記者游明煌／攝影

國民黨副主席李乾龍今天上午到基隆參加國民黨黨慶活動，並與黨部主委林沛祥立委一起為市長謝國樑加油打氣，李乾龍說，全台大家都在關心雙北的選情，洋流是製造出來的，但國民黨也不能等閒視之，雙北及基隆都有受到外溢效應的影響，但「雙北有危機就是轉機，雙北會贏，基隆也會贏。」

2026九合一選舉

李乾龍說，選舉剩不到30天，他全台不知跑了幾圈了，國民黨今年面臨有史以來最嚴峻的選舉，因為面臨的執政黨，無所不用其極在打壓在野黨，立法院通過的法案不副署、不公布，惡劣到極點，可說是「罄竹難書」。

李乾龍表示，國民黨戰戰兢兢，但打這場仗，真的是一場非常不對等的戰爭，現在有所謂的洋流是製造出來的，是用錢堆積出來的，但國民黨也不能等閒視之，雙北及基隆都會受到外溢效應的影響，但要處變不驚，要像謝國樑這樣，一步一腳印，一定可以連任成功。

李乾龍說，全台大家都在關心雙北的選情，也有很多人問他怎麼看，他認為「雙北有危機就是轉機，雙北會贏，基隆也會贏」，昨天看到高雄的辯論後，柯志恩的表現及臨場應變，一定能「綠地變藍天」，期待高雄能翻盤，有今年11月28日的勝選，才會有2028年的政黨輪替，才會看到中華民國的希望。

「國民黨目前最大的弱點，就是現在很多隱性選民不表態。」李乾龍說，大家會以為「不差我這一票」，11月28日一定要把票催出來，就從台灣頭基隆開始贏，一直到台灣尾。

國民黨副主席李乾龍今天上午到基隆參加國民黨黨慶活動，並與黨部主委林沛祥立委一起為市長謝國樑加油打氣。記者游明煌／攝影
國民黨副主席李乾龍今天上午到基隆參加國民黨黨慶活動，並與黨部主委林沛祥立委一起為市長謝國樑加油打氣。記者游明煌／攝影

國民黨副主席李乾龍今天上午到基隆參加國民黨黨慶活動，並與黨部主委林沛祥立委一起為市長謝國樑加油打氣。記者游明煌／攝影
國民黨副主席李乾龍今天上午到基隆參加國民黨黨慶活動，並與黨部主委林沛祥立委一起為市長謝國樑加油打氣。記者游明煌／攝影

國民黨副主席李乾龍今天上午到基隆參加國民黨黨慶活動，並與黨部主委林沛祥立委一起為市長謝國樑加油打氣。記者游明煌／攝影
國民黨副主席李乾龍今天上午到基隆參加國民黨黨慶活動，並與黨部主委林沛祥立委一起為市長謝國樑加油打氣。記者游明煌／攝影

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