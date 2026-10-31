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蘇巧慧缺席毒駕加重刑責修法 李四川批：不應順從黨意忽視民意
立法院昨三讀通過修法毒駕致死最重可處死刑，民進黨新北市長候選人、立委蘇巧慧委員昨未出席投票。國民黨新北市長候選人李四川今表示，他要請問蘇巧慧委員，難道不希望把毒駕刑期提高，讓毒駕行為能夠受到遏止？
李四川與蔡佩呈泰山區聯合競選總部今成立，李四川今受訪表示，一個毒駕造成事故可能影響摧毀一個家庭，前一段時間在三重跟土城也有員警因取締毒駕而被撞死，他要請問蘇巧慧委員，難道不希望把毒駕刑期提高，讓毒駕行為能夠受到遏止？蘇巧慧應該要以民意為主，不該以黨意為主。
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