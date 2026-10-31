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蘇巧慧缺席毒駕加重刑責修法 李四川批：不應順從黨意忽視民意

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
國民黨新北市長候選人李四川與泰山區市議員候選人蔡佩呈成立聯合競選總部。記者林媛玲／攝影
國民黨新北市長候選人李四川與泰山區市議員候選人蔡佩呈成立聯合競選總部。記者林媛玲／攝影

立法院昨三讀通過修法毒駕致死最重可處死刑，民進黨新北市長候選人、立委蘇巧慧委員昨未出席投票。國民黨新北市長候選人李四川今表示，他要請問蘇巧慧委員，難道不希望把毒駕刑期提高，讓毒駕行為能夠受到遏止？

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李四川與蔡佩呈泰山區聯合競選總部今成立，李四川今受訪表示，一個毒駕造成事故可能影響摧毀一個家庭，前一段時間在三重跟土城也有員警因取締毒駕而被撞死，他要請問蘇巧慧委員，難道不希望把毒駕刑期提高，讓毒駕行為能夠受到遏止？蘇巧慧應該要以民意為主，不該以黨意為主。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

2026九合一選舉 蘇巧慧 李四川 毒駕 新北市選舉

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