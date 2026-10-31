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獨／蔣萬安辯論應援團曝 戴錫欽領軍白相挺、被出征的「講晚安女孩」也加入

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獨／蔣萬安辯論應援團曝 戴錫欽領軍白相挺、被出征「講晚安女孩」也加入

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安（中）先前由競辦陪同代表20歲公民Yakira（左）代為抽籤，不過首投族公民Yakira事後卻在網路遭青鳥出征，蔣萬安也聲援，今天電視辯論會，Yakira也加入蔣萬安的應援團成員。聯合報系資料照
台北市長蔣萬安（中）先前由競辦陪同代表20歲公民Yakira（左）代為抽籤，不過首投族公民Yakira事後卻在網路遭青鳥出征，蔣萬安也聲援，今天電視辯論會，Yakira也加入蔣萬安的應援團成員。聯合報系資料照

台北市長選舉電視辯論今天中午登場，蔣萬安今出席選戰辯論會，場內應援團陣容曝光。20人應援團由戴錫欽擔任團長，集結議會黨團代表、競選團隊及市府代表。其中，日前代表蔣萬安抽中5號的「講晚安女孩」Yakira，也由蔣萬安親自邀請，再度加入應援行列。

2026九合一選舉

應援團成員包括國民黨台北市議會黨團書記長徐弘庭、民眾黨台北市議會黨團總召張志豪共同到場，展現跨黨派力挺。從議會夥伴、市政團隊到競選幕僚，平時在不同崗位並肩合作的成員，這次一同坐進辯論現場，為蔣萬安加油打氣。

另一個受到關注的身影，則是20歲首投族Yakira。三年前，她因「蔣萬安講晚安」活動與市長結緣，日前代表蔣萬安抽中5號，卻因此遭受惡意網路攻擊，讓她承受不少壓力。但她也在聲明中表示，不希望自己的經歷，讓其他年輕人因此害怕參與公共事務。此次接受蔣萬安親自邀請，再度加入辯論會應援團，站出來支持蔣萬安。

此次辯論不僅是蔣萬安向市民報告施政成果、擘畫未來願景的重要場合。據了解，蔣萬安也希望藉由應援團的集結，展現團隊團結一心的氣勢，更透過親自邀請Yakira到場，以實際行動鼓勵年輕世代，不因網路惡意攻擊而退縮，勇敢表達立場、積極參與公共事務。

戴錫欽 蔣萬安 辯論 2026九合一選舉 台北市選舉 辯論會

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