曹興誠：北市長選舉是菩薩和邪靈對決 沈伯洋若敗後果不堪設想

台北市長選戰升溫，聯電創辦人、大罷免發起人曹興誠日前表示，民進黨台北市長參選人沈伯洋展示出菩薩精神；洋流支持者，好像信徒參與媽祖遶境。曹興誠昨再指出，這次台北市長選舉，是菩薩和邪靈的對決。沈伯洋勝了，台灣在各方面都會有極大的提升，敗了，後果不堪設想。

曹興誠在臉書表示，菩薩是修行者，不是神明。前幾天他在臉書上說沈伯洋是菩薩，有人不懂佛教，罵我在造神。懂佛教的人都知道，菩薩不是神，只是修行者。法鼓山常辦禪修班，你去參加，他們就稱你是菩薩。

曹興誠說，觀音、文殊、地藏、普賢等四大菩薩，代表的是在悲（慈悲包容）、智（智慧無畏）、願（發願度人）、行（實踐精進）等四個面向上，成就圓滿的人。

曹興誠表示，沈伯洋在悲、智、願、行四方面，都有極高的修養，所以堪稱「大菩薩」。喜歡、支持、效法沈伯洋的人，也可稱為菩薩；所以洋流就是菩薩流。

曹興誠說，菩薩會不會生氣、罵人呢？當然會！其實四大菩薩都有憤怒分身，例如文殊菩薩的分身是「大威德金剛」，相貌兇猛無比，希望嚇退貪、嗔、癡、慢、疑等邪靈。

「有人攻擊沈伯洋，說他會罵人，所以他『慈悲』的『人設』是假的，這些人也不懂佛法。」曹興誠說，沈伯洋的聰明、博學、機智、幽默，有目共睹，人人稱讚；這不是人設，是他的本質。有人是不學無術的草包，卻要裝出聰明能幹的樣子，那才是「人設」，才會經不起考驗，才會漏餡穿幫，最後人設全毀。

曹興誠表示，沈伯洋的菩薩地位，則是長年走在「悲智願行」的「菩薩道」上建立起來的。有人想摧毀他的形象，註定徒勞無功，只是抹黑、誹謗而已。

曹興誠強調，這次台北市長選舉，是菩薩和邪靈的對決。沈伯洋勝了，台灣在各方面都會有極大的提升，敗了，後果不堪設想。希望大家都能利用手中一票，讓台灣擺脫邪靈困擾，邁向菩薩大道。