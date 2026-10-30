高雄市長辯論火花四射 學者：中間選民走向是未來重點

高雄市長辯論今晚登場，攻防火花四射。中國文化大學國發所兼任教授曲兆祥表示，藍綠兩位候選人都在這場辯論中充分展現了個人特質，民進黨的賴瑞隆多為看稿、照準備的內容念出，這也不是缺點，而是凸顯出他中規中矩、凡事照著框架進行的特質，這個框架可能是法律、政黨、派系等；國民黨柯志恩則較多臨場發揮，也展現相當口才能力，有帶給高雄新氣象的氣勢。

曲兆祥指出，兩位候選人在這場辯論都達到鞏固各自陣營支持者目的，若單以辯論表現來說，柯志恩發揮更全面，但過去研究也指出，贏辯論不等於贏選舉，甚至辯論對改變選民投票意向程度相當有限，能影響的只有中間選民。

曲兆祥說，高雄雖然基本盤綠大於藍，但是南部縣市中間選民比例最高的縣市，約占二成，這些尚未做出投票決定的中間選民，是否會受到柯志恩辯論表現號召，是接下來觀察重點。