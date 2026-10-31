賴總統暗指對岸「第五縱隊在台介選」

首都之戰激烈，台北市長蔣萬安妻子石舫亘繼續「代夫出征」掃街，人氣仍高漲，民眾握手合照不斷；賴總統昨輔選民進黨市長參選人沈伯洋也強調，近日大陸透過各種手段影響台灣選舉，讓他非常心痛，他一定會盡力排除外來勢力介入，保護所有候選人安全。

賴總統昨與沈伯洋一同出席天母三玉宮祈福揭匾典禮，賴總統表示，中央和地方政府警政單位會保護所有候選人安全，更要發揮公權力阻擋外部勢力介入，「就是我們鄰居啦，介入台灣這場選舉」，不論跨國鎮壓、空戰分化，特別是和黑道勢力及中國在台灣第五縱隊來影響這場選舉。賴總統也為沈伯洋拉票，誇讚沈不僅從國際到地方文化都非常了解。

此外，沈伯洋遭人利用深偽技術，製作不實六十四秒錄音檔，捏造沈利用美國軍購案收回扣，並在社群散布。檢調昨午在桃園中壢拘提鄭姓男子到案，訊後認定涉嫌重大，向法院聲請羈押禁見。

石舫亘昨代夫跨進大安區拜票，上午赴成功市場掃街，攤商自治會長陳中明送上好彩頭、蒜和包子。還有人告訴石，父親已經百歲，但無論颳風下雨，一定會推著爸爸出來支持蔣萬安，讓石舫亘感動地說「真心謝謝，靠百歲人瑞加持得勝了，也祝福他身體健康。」

不過上午發生插曲，有女記者向前喊話要問石舫亘，被蔣萬安團隊的男攝影師撞開，女記者被撞倒在其他記者身上，蔣競辦立即發聲明致歉，石舫亘下午到永春市場掃街前，也一一和現場媒體致歉。