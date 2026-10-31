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北市長辯論今登場 蔣拋政績沈避被激怒

聯合報／ 記者楊正海洪子凱／台北報導

選戰倒數，台北市長選舉電視辯論會今天登場，台北市長蔣萬安競辦指出，蔣萬安不靠話術，而是以扎實的市政經驗跟政績，走台北願景路線說服市民。綠營透露，民進黨市長候選人沈伯洋將維持既有風格迎戰，但會著重先說重點，也要嚴防被對手激怒。

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辯論會今天中午十二時到下午二時登場。蔣萬安競選總幹事羅智強指出，候選人不能偏離自己原來的面貌，蔣萬安不是在口才上贏沈伯洋，蔣萬安走的是市政說服、台北願景的路線，就是要告訴大家，一個負責任的市長，必須持續政策的穩定性，人格特質的一致性，及市政的熟悉度，和台北願景的前瞻跟宏觀。

沈伯洋找了行政院秘書長張惇涵、國安會諮詢委員黃重諺與行政院政務委員馬永成討論辯論議題設定與攻防。

綠營透露，團隊不會改變沈風格，沈團隊有針對蔣過去爭議，每日滾動擴充攻防題庫，也預期對方可能會打毒品、廢死等議題，給出「必考題」準備，讓沈情境模擬，不過陸戰行程仍然滿檔，這段期間並沒有閉關特訓，而是利用空檔時間隨時準備。

沈伯洋昨說，這幾天的行程稍微繁忙了一點，昨行程稍鬆，希望有多一點時間準備今天辯論。

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