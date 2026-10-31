學者觀察 柯志恩自信穩健 賴瑞隆緊張看稿

高雄市長候選人辯論昨晚登場，中國文化大學國發所兼任教授曲兆祥表示，藍綠兩位候選人都在這場辯論中充分展現了個人特質，民進黨的賴瑞隆多為看稿、照準備的內容念出，這也不是缺點，而是凸顯出他中規中矩、凡事照著框架進行的特質，這個框架可能是法律、政黨、派系等；國民黨的柯志恩則較多臨場發揮，也展現相當口才能力，有帶給高雄新氣象的氣勢。

台北大學公共行政暨政策系教授劉嘉薇認為，兩人在辯論中主要針對財劃法對高雄財政影響，以及誰較服從黨意等兩大重點頻繁交鋒，過程相當精采，不過柯志恩台風較穩健、自然自信，相對地賴瑞隆頻頻看稿，相對顯得緊張。

劉嘉薇認為，柯志恩口才流利、表達流暢、肢體語言自然，也比較有群眾魅力；相形之下，賴瑞隆從辯論前受訪就顯得緊張，辯論台上拘謹、生硬、頻頻看稿，可能與過去較屬於地方型立委的背景有關，當兩人同時站上全國性的辯論舞台，就展現出差異。

劉嘉薇分析，柯、賴兩人都維持「尊邁」大方向，但柯志恩仍提出美濃大峽谷、天坑眾多等高雄弊端，賴瑞隆就比較不敢直接講出來，強調自己延續前人的棒子，顯得缺乏開創性。

劉嘉薇並觀察，賴瑞隆在結論時引用保力達Ｂ的廣告詞，訴求感性比較符合高雄人的胃口；柯志恩則擅長用言語攻擊賴瑞隆造謠、詞彙不足、背稿，尤其當賴瑞隆形容自己是「市長的第四棒」時，攻擊這是霸權心態，彷彿高雄永遠都是民進黨的，強調高雄政黨輪替的訴求，也屬於辯論中的一大精彩交鋒。

曲兆祥指出，兩位候選人在這場辯論都達到鞏固各自支持者目的，若單以辯論表現來說，柯志恩發揮更全面，但過去研究也指出，贏辯論不等於贏選舉，甚至對改變選民投票意向程度相當有限，能影響的只有中間選民。