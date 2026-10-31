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柯志恩批新潮流金孫 賴瑞隆轟重北輕南

聯合報／ 記者張議晨徐白櫻郭韋綺林保光石秀華巫鴻瑋／高雄報導

高雄市長選舉電視辯論會砲火四射，國民黨市長候選人柯志恩批對手是「新潮流金孫」，市政不該「派系接棒」，賴若當選「新潮流就會盤踞到高雄市府」。民進黨市長候選人賴瑞隆反批柯配合黨意「重北輕南」，「台北吃滿漢大餐，只給高雄白粥」，質問「跟傅崐萁、翁曉玲有何不同？」

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昨晚電視辯論媒體提問，賴瑞隆是否為派系代理人、派系利益是否大於高雄利益？柯志恩與黨中央意見不同時要聽誰的？

賴瑞隆率先回答，過去廿年以高雄利益優先，「不要想用派系框住我」，他反批對手在立法院表決時，「與傅崐萁、翁曉玲及鄭麗文同一陣線，犧牲了高雄利益」，更修出「台北首都加三趴」的財劃法修正案，配合黨意「重北輕南」。

柯志恩反擊，她若當選，鄭麗文、傅崐萁、翁曉玲不會到高雄市政府，但賴委員若當選，新潮流絕對會盤踞高雄市府；柯嗆賴「你就是個新潮流寶寶」，砍勞工假、反對普發現金，「你有哪次投票違反黨意？我在法案堅守價值良知」。

媒體提問高雄演唱會經濟亮點，但對於低薪、缺工問題有何對策？賴瑞隆說，高雄從工業轉型有顯著成果，觀光產業全台第一，未來會增加多元就業、降低失業率。賴瑞隆拚爭取輝達、ＡＭＤ等企業進駐。

柯志恩開嗆，人家問即使有演唱會經濟，高雄產業面臨衰退，「我真的覺得賴委員不要去背稿子」；演唱會經濟帶動發展，但不應只看人次統計，要讓產業鏈能真正落地。柯喊話當選會成立反霸凌辦公室。

2026九合一選舉 柯志恩 新潮流 賴瑞隆 高雄市選舉

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