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高雄市長辯論火力全開！柯志恩批對手詞彙少、賴瑞隆反嗆沒爭取建設

聯合報／ 記者張議晨徐白櫻郭韋綺林保光石秀華巫鴻瑋／高雄報導
高雄市長電視辯論昨晚登場，國民黨高雄市長候選人柯志恩（左）與民進黨高雄市長候選人賴瑞隆（右）在會前握手致意，隨即進入你來我往的攻防，氣氛熱烈。圖／主辦單位提供
高雄市長電視辯論昨晚登場，國民黨高雄市長候選人柯志恩（左）與民進黨高雄市長候選人賴瑞隆（右）在會前握手致意，隨即進入你來我往的攻防，氣氛熱烈。圖／主辦單位提供

高雄市長候選人電視辯論會昨晚登場，藍綠選將柯志恩、賴瑞隆火花四射，柯志恩猛攻對手綠能政治獻金爭議，質疑「會不會一手收錢一手辦事？」賴瑞隆批柯「把留在高雄當成恩賜，為高雄爭取什麼建設或預算？」

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這是六都市長選舉首場電視辯論會，原本氣氛平和，到交叉詰問、結論階段柯志恩火力全開，批賴瑞隆「詞彙不夠豐富」、「時間都沒用完」，最後甚至脫稿演出；賴瑞隆語氣平緩，最後結論逾半時間幾乎照稿念。

柯志恩率先提問，猛攻賴瑞隆收取雲豹能源三百萬元政治獻金，並接連舉辦公聽會，對利益迴避的標準很低，質疑日後「會不會一手收錢一手辦事？」柯批評，賴晉用涉嫌挪用公款的許銘春，以及有虐兒紀錄的後援會幹部，是在「霸凌勞工、霸凌土地、霸凌幼童」。

賴瑞隆回嗆，柯志恩在選前最後一個月抹黑攻擊，很像國民黨慣用手法，他強調台灣是民主法治國家，政治獻金都依法辦理、公開透明；綠能公聽會連藍委蔣萬安、李彥秀、柯志恩都參與，「再生能源發展條例」經跨黨派通過，不能因選舉就扭曲正常問政。

賴瑞隆追問柯志恩要把二○五兵工廠土地拿來蓋市府、議會，「這要花多少錢？這是最重要的事嗎？」柯志恩回嗆賴「造謠、抹黑」講了八次，「詞彙應該豐富一點」，反批舉賴對兵工廠土地從輝達、大巨蛋到ＡＩ園區，跟著新聞熱潮炒，光名詞就換三次。

柯追打「高雄天坑」，批評賴當十年官員、十年民代，立委選區前鎮區天坑不斷，從二○一八年天坑頻傳到二○二六年都還有，賴到底知不知道背後原因？連立委選區都做不好，怎麼說服市民？賴回答極端氣候降雨一天多達五百毫米，但高雄市府快速解決問題，不要選舉到了刻意不實指控。

賴批評柯把「衛武營講成大武營」、「大立百貨講成大立光」，對高雄一點都不熟悉；說四年前選完留在高雄「講得像恩賜」。柯志恩嗆賴瑞隆時間沒用完，「提出問題就說唱衰，拜託詞彙可不可以多一點？」

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