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前機要秘書爆料 鄭朝方胞兄干政 竹北標案有疑點

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導

民進黨新竹縣長候選人、竹北市長鄭朝方前機要秘書張益豪爆料，竹北市公所標案部分決標率高達九成九，廠商得標金額與市公所底標甚至只差二元，質疑招標過程有問題；他也爆鄭朝方胞兄鄭朝翰介入竹北市政，甚至約談、以三字經辱罵具公務員身分的他。鄭朝方表示，面對抹黑，施政成果就是答案。鄭團隊表示，公所行政作業均合法規。

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國民黨縣長候選人徐欣瑩呼籲司法不分黨派，應盡速查明標案爭議。國民黨竹北市長候選人、新竹縣議員吳旭智表示，要求公開爭議標案評選委員名單，接受市民與第三方檢驗。

張益豪曾任鄭朝方機要秘書，具正式公務員身分，他二○二三年十月離職，參選下屆竹北市民代表。外傳張涉及貪汙而請辭，張益豪聲明，他任職期間，非市公所編制人員鄭朝翰常介入市政、施壓與言語霸凌，他承受極大壓力才請辭，涉貪傳聞純屬抹黑。

張益豪前天出席董事長開講節目爆料說，鄭朝方剛就職時，縣府原擬收回部分停車場、公園委託管理權，鄭朝方原認為應一併收回，但鄭朝翰持不同意見，要求他下班後赴某處鐵皮屋，他遭鄭辱罵三字經、白痴等，最後鄭朝方改變立場，對其胞兄介入市政並非不知情。

張強調，竹北市公所採購標案決標金額與預算金額相當接近，通常決標率九成已很高，竹北公所標案甚至達百分百，以豆子埔公園工程為例，新建停車場與公園改建工程得標金額與公所表列金額僅差卅六萬餘元；竹北公所路燈標案中，某件八千多萬元工程決標價與表列金額僅差二元，另案只差五十二元，都有較低價投標廠商未得標，質疑是「先射箭再畫靶」。

張益豪質疑，竹北多處公園維管標案，大部分都是千○園藝負責。節目主持人吳子嘉說，該公司承接十件公園與植栽維管採購，總金額一點三億餘元，其中六標案都僅一家投標。

張益豪也說，鄭朝方父親、前縣長鄭永金曾安排鄭朝方赴八德外役監探視前縣議員陳栢維，鄭未見典獄長出面迎接，一度拒絕下車；鄭宣稱與父兄各走各的，實際上只是刻意切割。

鄭朝方陣營：一切依照法規

鄭朝方陣營回應，竹北公所行政程序作業均依法規，其他不回應。鄭朝方近日接受專訪表示，抹黑無法抹去施政成績，對手數月來都在找攻擊點，他以三年多的汗水與成果回應，「施政成果就是最直接的回答」。

徐欣瑩表示，絕不能容許家族干政，也不容忍公務員遭羞辱迫害；針對竹北市公所標案爭議，司法應公正不分黨派，盡速查明真相，更不該「雙標」、「辦藍不辦綠」。吳旭智說，標案爭議不能僅以「依法辦理」敷衍，要求竹北市公所公布評選紀錄，並公開爭議標案的評選委員名單，將過程攤在陽光下接受檢驗。

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