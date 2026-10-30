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辯論會後被問表現 柯志恩、賴瑞隆異口同聲：由市民打分數

聯合報／ 記者徐白櫻張議晨／高雄即時報導
高雄市長候選人柯志恩、賴瑞隆今晚在辯論會中針鋒相對，兩人在言詞激辯前握手致意。圖／民視提供
高雄市長候選人柯志恩、賴瑞隆今晚在辯論會中針鋒相對，兩人在言詞激辯前握手致意。圖／民視提供

高雄市長候選人柯志恩賴瑞隆今晚在辯論會中交鋒，事後受訪時，兩人皆不為自己的表現打分數，強調交由市民決定。柯志恩不滿賴瑞隆閃躲及避開政治獻金議題；賴瑞隆則強調美濃大峽谷及小港柏油山案之中，柯志恩「揭弊揭到自己人」。

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柯志恩、賴瑞隆在辯論過程數度拉高分貝、火花四射，柯指賴瑞隆是「新潮流寶寶」，賴瑞隆回擊柯志恩抹黑、唱衰高雄。辯論會結束後，兩人接受媒體聯訪。

柯志恩在最後結論沒有依照事前準備的稿子，情緒看起來相當慷慨激昂，媒體問她是否動怒。柯志恩表示，她在最後一段結論時脫稿演出，不是情緒激動，是因為好不容易有全國首場辯論會，她很想把對手的錯誤訊息及抹黑講清楚，受限時間只有10分鐘，才會表現非常急、講話很快，口氣比較直，沒有被激到。

柯志恩強調，賴瑞隆面對雲豹政治獻金等問題時非常閃躲，不只問A答B，根本就是「問A答ㄅㄆㄇㄈ」，不管是用人或錢都沒有說清楚，「還說我抹黑造謠、要求道歉」。柯強調，合法收受政治獻金不代表後面跟集團沒有利益關聯，賴對利益層面的門檻稍微低了一點，原本希望他說清楚，但他還是閃躲。

賴瑞隆在辯論過程準備很多輔助手板，媒體詢問他是否「猜題成功」，賴回應，他在市府服務10年，熟悉市政，所以把各項議題做了充分準備。

針對柯志恩強調她揭發美濃大峽谷、垃圾山及光電場等弊案。賴瑞隆說，市府已經針對美濃大峽谷裁罰兩次，並送檢調調查，柯志恩會勘之前市府早有處理，事後也推動土石採取法修法加重，有更強的法制面防堵。大家訝異的是，柯志恩會勘時竟然還有兼具地主身分的親藍議員助理在身旁，「揭弊揭到自己人」，小港柏油山也是合法安置地，若有違法市府已經開罰。

柯志恩強調未來若入主市府，鄭麗文、翁曉鈴不會進入市府。賴瑞隆說，他的用人原則很清楚就是用人唯才，以人才為最優先，沒有其他考量。

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