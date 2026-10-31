搶客家票 江啟臣、何欣純同場較勁

台中市政府昨天舉辦東勢客家文化園區整建工程開工典禮，國民黨台中市長候選人江啟臣、民進黨候選人何欣純同場，兩人雖短暫握手，互動卻不多。主辦單位僅邀江啟臣上台致詞，何欣純受訪時強調尊重市府安排，並喊話盼市長選舉辯論會趕快敲定。

東勢客家文化園區前身是台鐵東豐支線東勢火車站，由有「台灣第一女建築師」修澤蘭設計，具有歷史與建築價值。此次整建工程總經費七千四百六十一萬元，中央客委會補助五千八百二十萬元，市府自籌一千六百四十一萬元，預計明年十月完工。

工程包括舊火車站站體修復、前庭景觀改善及停車場整建，將恢復車站大廳、主要入口與月台展示空間，並規畫九十六格汽車停車位，未來可結合假日市集及戶外展演，打造兼具文化保存與觀光功能的場域。

江啟臣致詞時表示，他不只是客家女婿，服務的山城地區也有許多客家鄉親，這項工程爭取多年，終於定案動工，希望如期完工，並銜接第三期規畫。他說，台中是全台第三大客家城市，應有完整客家文化基地，不只能保存文化，也能成為觀光、產業及藝文平台。

何欣純未獲邀致詞，她表示，自己有四分之一客家血統，外婆是客家人，過去也積極參與屯區大屯客家文化協會，一直關注客家文化保存與傳承。她感謝客委會補助經費，讓園區整建工程順利動工，強調有沒有上台不是重點，重要的是支持客家文化及地方發展。

何欣純並再度談及市長選舉電視辯論會，表示目前仍無下文，感到遺憾，但仍期待雙方協調成功。