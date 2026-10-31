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議員陳善慧涉光電弊案250萬交保…兒子接棒選高雄左楠區 政界憂衝擊選情

聯合報／ 記者徐白櫻巫鴻瑋／高雄報導
高雄市議員陳善慧（中）不競選連任，改推兒子陳冠宇（右）參選左楠區市議員。陳善慧發聲明強調自己清白問政，真誠服務鄉親的初衷不變。圖／陳善慧提供
高雄市議員陳善慧（中）不競選連任，改推兒子陳冠宇（右）參選左楠區市議員。陳善慧發聲明強調自己清白問政，真誠服務鄉親的初衷不變。圖／陳善慧提供

高雄市無黨籍議員陳善慧疑涉綠能光電廢土清運弊案，橋頭地檢署前天發動搜索並在複訊後聲請羈押，法院最後裁定二五○萬元交保，他發聲明表示，尊重司法、清白問政，已獲具保未被羈押，外界勿引用不實報導，但檢方不排除提起抗告。

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橋頭地檢署先前查辦民進黨籍市議員陳明澤涉嫌利用職務權力，向綠能光電與土方清運業者索討土方利益並收取賄賂，擴大追查金流後，發現議員陳善慧也涉入其中。

橋檢前天持搜索票前往高市議會及陳善慧住處等處搜索，查扣相關涉案事證，並傳喚陳到案說明，當晚聲請羈押禁見，法官考量偵查進度及現有證據結構，認為無全部羈押的必要，昨天凌晨裁定交保，並諭知禁止接觸同案共犯與證人。

陳善慧涉案引發地方譁然，恐衝擊兒子陳冠宇的市議員選情。對此陳善慧發聲明強調清白問政，會配合調查，盼早日釐清，還原真相。接棒參選的陳善慧兒子陳冠宇說，父親長年為左楠地區發展鞠躬盡瘁，絕對禁得起最嚴格的考驗。陳冠宇競選總部強調，目前選務運作正常。

民進黨籍高雄市議員陳明澤、無黨籍議員陳善慧先後涉入綠能光電廢土清運弊案，陳明澤遭法院收押近三個月、陳善慧交保，政界人士指出，陳明澤去年已宣布交棒女兒陳琳潔，選情單純，衝擊層面相對低。陳善慧今年八月才公布交棒兒子陳冠宇，左楠區競爭激烈，新人根基淺，相對不利。

地方人士認為，陳善慧若涉案受牽制，將連帶傷及陳冠宇形象，藍綠候選人都在搶攻他右昌基盤的選票，「陳善慧若早一年交棒，衝擊或許小一點」。

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